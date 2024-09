- Une forte participation aux élections en Saxe

Il faut s'attendre à une forte affluence pour le vote de l'État de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs avaient déjà déposé leurs bulletins de vote, selon l'Office de statistique basé à Kamenz. En 2019, ce chiffre était légèrement plus élevé, à 26,2 %.

Les premiers chiffres ne comprennent pas encore les bulletins de vote par correspondance. On prévoit que 24,6 % des électeurs voteront à distance cette fois-ci, en hausse régulière par rapport aux 16,9 % en 2019. Selon l'Office électoral, les bureaux de vote ont fonctionné sans problème le matin, sans incidents signalés.

À Dresde, 57,5 % des électeurs avaientalready déposé leurs bulletins de vote à midi, comparé à 53,3 % en 2014. Leipzig a enregistré un taux de participation de 52,5 % à la même heure, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 40,8 % en 2019. Les bulletins de vote par correspondance ont été inclus dans le décompte pour les deux villes. Chemnitz a rapporté un taux de participation d'environ 33 % le matin, en tenant compte uniquement des électeurs du dimanche. La ville a souligné que son taux de participation provisoire était roughly the same as the 32 % seen in the last state election in 2019.

L'Office de statistique a mentionné que d'autres méthodes de vote que le vote en personne, comme les bulletins de vote par correspondance, n'ont pas encore été incluses dans les chiffres de vote anticipé. Malgré l'augmentation du vote par correspondance, d'autres méthodes traditionnelles restent populaires, comme en témoignent les taux de participation élevés dans des villes comme Dresde et Leipzig.

