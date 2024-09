Une forte hausse potentielle des prix des billets en Allemagne

À partir du 1er janvier 2025, le prix du billet Allemagne pourrait connaître une augmentation substantielle. Des prévisions antérieures suggéraient une hausse modérée de 5 à 10 euros pour le maintenir abordable. Cependant, certains États fédéraux plaident en faveur d'augmentations bien plus importantes. Selon le journal "Bild", la Bavière propose un montant mensuel d'au moins 64 euros, soit presque une augmentation de 30% par rapport aux 49 euros actuels.

D'un autre côté, le Schleswig-Holstein a calculé une fourchette de prix de 59 à 69 euros depuis juillet, ce qui représenterait une augmentation potentielle de 20 à 40%. Cette augmentation des prix est motivée par le fait que la subvention actuelle de trois milliards d'euros, partagée équitablement entre le gouvernement fédéral et les États, ne couvre pas les dépenses. Pour maintenir le prix de base de 49 euros, il faudrait 1,5 million d'abonnés supplémentaires.

Des prix plus élevés entraînent plus d'annulations

Malheureusement, l'augmentation des tarifs ne résoudra pas automatiquement le problème. Les sondages auprès des clients montrent qu'une augmentation de 10%, soit cinq euros supplémentaires, découragerait 7% des clients. Selon un rapport du "Spiegel" publié en septembre, une augmentation de 20%, soit dix euros supplémentaires, pourrait entraîner le départ de jusqu'à 20% des abonnés. Il n'y a pas encore de calculs disponibles pour les augmentations proposées par la Bavière (soit 30% de plus) et le Schleswig-Holstein (soit 40% de plus). Si les hausses sont excessives, la couverture de revenus projetée par les annulations massives pourrait être compromise.

Selon "Bild", une réunion spéciale des ministres des Transports prévue le 23 septembre doit décider du montant exact de l'augmentation pour 2025. Auparavant, l'Association des entreprises de transport allemandes (VDV) a souligné que les subventions ne seraient garanties que jusqu'en 2025. Le PDG de la VDV, Oliver Wolff, a déclaré que le financement de ce montant au-delà de 2026 reste incertain et n'est pas intégré dans la planification du budget fédéral. Cela suggère que 2025 pourrait être la dernière année d'existence du billet Allemagne sans budget adéquat.

Compte tenu du montant mensuel proposé d'au moins 64 euros par la Bavière, certains détenteurs de billets pourraient décider d'annuler leur abonnement Allemagne, ce qui pourrait entraîner une perte significative d'abonnés. La couverture de revenus projetée par les annulations massives pourrait être compromise si les hausses de la Bavière et du Schleswig-Holstein s'avèrent excessivement élevées.

