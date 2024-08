Une forte augmentation de l'immigration illégale en Allemagne est prévue en 2023.

Immigration clandestine en Allemagne connaît une forte augmentation en 2023. Selon le Bureau fédéral de police criminelle (BKA) basé à Wiesbaden, les forces de l'ordre ont enregistré 266 224 individus suspects d'avoir enfreint les réglementations d'entrée et de séjour au cours de l'année dernière. Cela représente une augmentation d'environ un tiers (33,4 %) par rapport à l'année précédente. La plupart de ces suspects ont été arrêtés par la police fédérale.

Selon les données de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, environ 380 200 passages illégaux ont été enregistrés aux frontières extérieures de l'UE/Schengen tout au long de l'année. Il s'agit du chiffre annuel le plus élevé depuis 2016.

Dans le contexte allemand, la Syrie (54 207 individus), la Turquie (35 732 individus) et l'Afghanistan (35 370 individus) étaient les pays d'origine principaux parmi les individus arrêtés. Le BKA a confirmé que les passeurs ont joué un rôle important, utilisant souvent des fourgons compacts lors de leurs trajets. Selon le BKA, "les organisations de passeurs deviennent de plus en plus audacieuses et méprisent les individus qu'elles traficotent, les passants et les forces de police en service pour éviter la détection et la poursuite".

En réponse à l'augmentation de l'immigration clandestine, l'Allemagne a renforcé ses patrouilles frontalières en 2024. Pendant cette période, les gardes-frontières allemands ont intercepté plusieurs groupes en provenance de Syrie, de Turquie et d'Afghanistan, pays ayant une immigration clandestine importante vers l'Allemagne.

Le gouvernement allemand, alarmé par l'augmentation de l'immigration clandestine en provenance des pays voisins, a entamé des discussions avec les États membres de l'UE en 2024 pour élaborer une stratégie de réponse coordonnée.

