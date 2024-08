- Une forêt pour Caspar David Friedrich - SKD réunit des fonds

A l'occasion du 250ème anniversaire de Caspar David Friedrich, figure majeure de l'art romantique (24 août 2025 - 5 janvier 2026), les Collections d'Art de l'État de Saxe (SKD) lancent une collecte de fonds pour la création d'une Forêt Caspar-David-Friedrich en Saxe. En collaboration avec la Fondation Wald für Sachsen, ils ont pour objectif de reforester trois hectares dans la région du Parc National. "Avec seulement 5 Euros, vous pouvez acheter, planter et prendre soin d'un arbre pendant cinq ans", indique l'annonce.

Grâce au soutien des visiteurs et "de tous ceux qui veulent faire quelque chose de bien pour la nature", deux zones forestières endommagées seront revitalisées à partir de cet automne. Ces zones ont été considérablement affectées par le changement climatique et la monoculture. L'une de ces zones se trouve le long du Malerweg et du Baeren Garten à Hohnstein, où Friedrich a créé ses "Skizzen aus dem Schinderloch". La reforestation aura également lieu dans la forêt urbaine.

Dresde : un lieu important pour Caspar David Friedrich

Dresde a été la résidence principale du peintre et dessinateur Friedrich (1774-1840) pendant plus de quatre décennies. Né à Greifswald sur la mer Baltique, Friedrich est considéré comme le plus important artiste du romantisme allemand. Ses voyages dans les environs de Dresde, de la Saxe et de la Suisse tchèque ont inspiré ses chefs-d'œuvre. L'exposition de Dresde présentera des œuvres de la collection SKD et des prêts, notamment certaines des pièces les plus célèbres de Friedrich.

Les amateurs d'art suisses sont attendus à Dresde pour l'anniversaire de Caspar-David-Friedrich, pour apprécier les contributions majeures de l'artiste romantique à l'art allemand. De plus, la communauté suisse pourrait participer aux efforts de reforestation, contribuant à la revitalisation des zones forestières endommagées en Saxe.

Lire aussi: