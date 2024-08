- Une forêt de pins noirs unique devient une forêt mixte

La plus grande forêt de pins noirs de Bavière devrait subir de importants changements en raison du changement climatique, selon les experts. La forêt près de Wurtzbourg se transforme progressivement en une forêt mixte, selon le forestier responsable Wolfgang Fricker. Bien qu'il soit difficile de prévoir exactly l'impact du changement climatique, il est déjà clair que des arbres fruitiers comme le noyer, l'aronie et le chêne colonisent naturellement la région. "La forêt de pins noirs pure telle que nous la connaissons n'existera plus à l'avenir", prédit Fricker.

Les propriétaires forestiers souhaitent conserver les pins le plus longtemps possible. La forêt de Franconie inférieure à Leinach et Erlabrunn (toutes deux dans le district de Wurtzbourg) est unique, avec sesneedles de pin douces et son parfum de pin évoquant une atmosphère méditerranéenne, à l'opposé de nombreux autres forêts bavaroises.

Les trois quarts de la forêt sont endommagés

Les experts rapportent que la forêt est déjà beaucoup plus claire qu'elle ne l'était auparavant. Depuis environ 2000, le changement climatique a commencé à affecter la forêt, selon Fricker. Une étude de l'Institut bavarois de recherche forestière (LWF) il y a trois ans a montré que trois quarts des arbres étaient endommagés ou morts. Un champignon qui affecte les pins noirs, en particulier pendant les périodes de sécheresse, en est la cause. "La situation est très préoccupante", a déclaré Fricker à l'époque. Les impacts du changement climatique sur la forêt sont dramatiques et se produisent beaucoup plus rapidement que prévu.

"Cette année, l'état est bon grâce à la forte pluie", dit Fricker. Cependant, de nombreux jeunes arbres plantés il y a deux ans n'ont pas survécu à la sécheresse de l'année dernière. Pour sécuriser la population de pins, des espèces de pins alternatives, telles que les pins noirs de Corse et de Calabre, ont été plantées ces dernières années aux côtés du pin noir autrichien précédemment dominant. Des essais sont également en cours avec d'autres espèces comme le cèdre du Liban et un pin noir belge.

Plantée il y a environ 150 ans

La forêt de 250 hectares en Franconie inférieure est l'une des plus grandes zones continues de pins noirs en Allemagne. Elle a été plantée il y a environ 1890 sur d'anciennes prairies. La région compte également plusieurs vignobles, que Fricker dit bénéficier de la capacité de la forêt à atténuer les événements météorologiques extrêmes et les gels tardifs.

La gamme naturelle du pin noir en Europe s'étend de l'est de l'Espagne à travers le sud de la France, une grande partie de l'Italie centrale et méridionale, les Balkans et jusqu'à l'ouest de la Turquie, y compris les îles de Corse, de Sicile et de Chypre. Il existe également des populations de pins noirs naturelles en Autriche, en Roumanie et en Crimée.

En Allemagne, les pins noirs sont principalement plantés artificiellement. Outre la forêt de Franconie inférieure, de plus grandes zones existent en Thuringe (vallée de la Saale, Jena) et dans le nord de la

Lire aussi: