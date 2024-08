- Une fois une grand-mère, maintenant une star de TikTok, dispensant des conseils ordonnés comme "influenceuse propre"

**Donnez une bonne nettoyage et un coup de frais à votre salon en seulement 15 minutes, et découvrez cette nouvelle méthode tendance pour faire briller votre jointoyage comme jamais auparavant. En surfant sur TikTok avec le hashtag #cleantok, vous trouverez plus de 4 millions de clips liés. Lea de Bruijn, une jeune femme de 25 ans originaire de la région du Ruhr, partage des conseils de nettoyage et d'aménagement domestique sur TikTok depuis un an maintenant.

Les gens ne semblent jamais se lasser de ces vidéos, selon elle. "Elles ne se contentent pas de divertir, mais encouragent également ceux qui peuvent avoir du mal à ranger", explique de Bruijn. La confiance entre les abonnés et les influenceurs se construit au fil du temps, ajoute-t-elle. "Quand ils recommandent un produit ou une technique, les abonnés ont généralement confiance en son efficacité."

Chiffres à cinq chiffres par clip

Plus de 110 000 abonnés TikTok et environ 28 000 abonnés Instagram (@leabloomz) suivent le contenu de de Bruijn, ce qui en fait une Cleanfluencer. Ce terme désigne les personnalités des réseaux sociaux qui se spécialisent dans le nettoyage.

De Bruijn a transformé sa passion pour le nettoyage en une carrière lucrative. Elle passe environ 8 à 10 heures sur chaque clip et gagne des chiffres à cinq chiffres. "Je travaille avec différentes marques et reçois deux à trois demandes par jour", dit-elle. "Que ce soit des grandes entreprises ou des plus petites." Son projet futur est de lancer et de vendre ses propres produits de nettoyage.

Le nettoyage est populaire en ligne

De Bruijn donne des conseils pratiques dans ses vidéos, comme l'utilisation d'adoucissant pour tissu sur un chiffon et le nettoyage des surfaces poussiéreuses pour prévenir la redéposition de la poussière. Elle montre également comment nettoyer les fenêtres sans traces avec du shampooing. Elle teste régulièrement de nouveaux produits de nettoyage comme les savons, les éponges et les chiffons, enseigne des astuces de nettoyage en profondeur pour les oreillers et entretient régulièrement la cage d'escalier de son immeuble.

Selon le professeur de marketing et de communication Arne Westermann de l'école internationale de gestion (ISM), de plus en plus de gens cherchent des astuces pour la maison en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux.

Outre le nettoyage, divers créneaux existent sur les réseaux sociaux, chacun ayant ses propres influenceurs. Les gens montrent des tutoriels de maquillage, des cours de cuisine, des expériences de voyage, des conseils de style, des personnalisations de vélos, des critiques de livres, etc.

Les entreprises suivent les tendances

Les entreprises ne sont pas timides pour surveiller ces sujets tendance afin de saisir les opportunités de placement de produits. L'expert en marketing Westermann explique : "Les entreprises cherchent à s'aligner sur ce qui est populaire et à associer leurs produits à la tendance." Cela implique souvent une collaboration avec des influenceurs comme Lea de Bruijn.

Les campagnes d'influenceurs de Vileda - une division de nettoyage du groupe Freudenberg - et Kärcher - un fabricant d'appareils de nettoyage - ont connu une croissance significative en 2024, tandis que Leifheit a également enregistré une augmentation de la coopération avec les Cleanfluencers.

Les stéréotypes de genre en question

La psychologue Brigitte Boesenkopf soulève quelques préoccupations concernant les vidéos de nettoyage. Bien qu'elles puissent aider les personnes motivées à ranger, les réseaux sociaux peuvent parfois décourager l'initiative personnelle. La comparaison des maisons en désordre avec celles des vidéos peut entraîner des sentiments d'insuffisance ou de frustration. De plus, de nombreuses vidéos sont produites et partagées par des femmes, ce qui peut renforcer les rôles de genre traditionnels.

Boesenkopf souligne que les vidéos de cuisine sont différentes ; elles ne perpétuent plus le stéréotype selon lequel la cuisine est un "travail de femme". Dans la vie réelle, de nombreux hommes s'adonnent également aux activités de nettoyage, mais partagent généralement moins de vidéos liées aux corvées domestiques."

