Une fois de plus, Ramelow propose de soutenir l'administration dirigée par la CDU en Thuringe.

Après les élections en Thuringe, la formation d'un gouvernement s'annonce comme une entreprise complexe en raison des scénarios majoritaires délicats. Pour la première fois dans une élection régionale, l'AfD de Thuringe, considérée comme extrémiste de droite par les services de renseignement intérieurs, est devenue la force dominante. Toutefois, tous les autres partis refusent de former des coalitions avec l'AfD.

L'attention se tourne maintenant vers la mise en place d'une administration dirigée par la CDU impliquant Sahra Wagenknecht (BSW). Dimanche soir, l'exécutif régional de la CDU à Erfurt a décidé d'entamer des discussions préliminaires avec le SPD et la BSW. Ces conversations ne sont pas encore exploratoires.

Le secrétaire général de la CDU, Christian Herrgott, a indiqué que le processus prendrait probablement du temps. La BSW souhaite engager des dialogues "avec tous les partis démocratiques". Aucune date pour les premières rencontres n'a été communiquée pour l'instant.

Une alliance de trois partis entre la CDU, la BSW et le SPD serait à une voix près de la majorité. Une alliance entre la CDU, la BSW et le parti de gauche assurerait une majorité, bien que cela soit peu probable en raison de l'opposition persistante de la CDU à la fois à l'AfD et au parti de gauche. Par conséquent, un gouvernement minoritaire dirigé par la CDU est une possibilité.

Ramelow a déclaré à "Der Spiegel" qu'il avait exprimé pendant la campagne son opposition à un gouvernement minoritaire en Thuringe et souligné la nécessité d'une majorité démocratique au parlement. Ramelow lui-même a dirigé par le passé un gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert qui dépendait des voix de la CDU pour faire adopter des lois à l'assemblée parlementaire. Lorsqu'on lui a rappelé que la CDU, la BSW et le SPD seraient à une voix près de la majorité, Ramelow a répondu : "Il y a une voix juste devant vous."

Ramelow a également exhorté la CDU à coopérer avec le parti de gauche. Il a déclaré à "Zeit Online" au sujet de la dynamique de la majorité après l'élection : "Si la CDU était prête à abandonner son attitude d'exclusion et à collaborer avec nous, les démocrates ne seraient pas dans une impasse."

