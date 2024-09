Une fois de plus, Poutine lance des avertissements contre l'OTAN

Lorsqu'il est question de livraisons d'armes ou d'aide à l'Ukraine dans l'Occident, une forte opposition se fait entendre en Russie. De nombreux analystes estiment que cela vise à instiller la peur et à entraver l'aide, une stratégie qui fonctionne parfois. Actuellement, il y a des menaces renouvelées en raison de la possibilité d'attaques à longue portée.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que si l'Occident autorisait l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes, cela signifierait que l'OTAN est "en guerre" contre la Russie. "Cela transformerait la nature du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les États européens sont en guerre contre la Russie", a déclaré Poutine à un journaliste de la télévision d'État.

Selon Poutine, la décision dépend de savoir si "les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire en Ukraine ou non". Si l'Ukraine obtient l'approbation, la Russie "prendra des mesures appropriées en fonction de la nature modifiée du conflit et des menaces que nous ferons face", a ajouté Poutine.

Des tons féroces similaires ont été utilisés par les officiels russes par le passé. Quels que soient les chars, les avions de chasse ou les missiles, Moscou a émis de nombreuses mises en garde concernant les escalades, les modifications de la nature de la guerre ou même des menaces nucléaires depuis son invasion de l'Ukraine.

ISW : La Russie vise à intimider

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), publié en mars de cette année, la Russie cherche principalement à reporter la fourniture d'aide militaire. Par conséquent, la Russie renforce les narratifs concernant les risques de fournir de l'aide - par exemple, par le chantage nucléaire et "d'autres menaces ambiguës". L'automne dernier, des campagnes d'information visant à retarder les chars et d'autres capacités occidentales cruciales pour l'Ukraine ont réussi en partie.

Les chercheurs ont affirmé qu'il est "improbable" que Poutine utilise des armes nucléaires "seulement pour se venger des attaques ukrainiennes sur le territoire russe avec des roquettes occidentales". Même lorsque des attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe ont eu lieu, il n'a pas eu recours à cela.

Les remarques fermes accrues de Poutine envers l'OTAN pourraient également suggérer que Moscou est genuinely préoccupé par les attaques à longue portée, qui pourraient menacer de nombreux cibles militaires sur le territoire russe.

Par le passé, Poutine a laissé entendre certaines restrictions à l'exportation de métaux, y compris l'uranium, en guise de riposte. Des indices récents des États-Unis laissent entendre une approbation potentielle des attaques à longue portée. Selon les rapports du "Guardian", la Grande-Bretagne a déjà décidé d'autoriser des frappes avec des missiles Storm-Shadow sur le territoire russe, bien que cela n'ait pas été annoncé publiquement pour éviter une provocation inutile.

Vendredi, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent se rencontrer à Washington. L'approbation des attaques à longue portée, une demande de l'Ukraine depuis des mois, devrait être un sujet de discussion. Récemment, Biden a déclaré qu'ils "travaillent" sur l'approbation.

