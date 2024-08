Une fois de plus, Nvidia dépasse les records de ventes.

Investisseurs aux États-Unis attendent avec impatience les résultats trimestriels de Nvidia. Comme prévu, le géant de la tech a de nouveau dépassé les attentes, enregistrant des résultats historiques. Malgré cela, les analystes ont exprimé leur déception en raison des attentes élevées. En conséquence, le cours de l'action a chuté de manière significative.

La croissance actuelle de Nvidia est boostée par la montée en puissance de la technologie de l'IA. Dans un communiqué, le PDG Jensen Huang a déclaré : "Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires record grâce à la mise à niveau mondiale des centres de données pour l'IA". Cependant, le poids lourd corporatif des puces haute performance pour l'IA n'a pas satisfait les attentes des investisseurs quant à ses prévisions futures. En conséquence, l'action a chuté d'environ 3 % lors des heures de négociation tardives à Wall Street. Malgré cela, elle était toujours en cours de négociation à environ 150 % au-dessus de sa valeur initiale de l'année.

Au dernier trimestre, les revenus de Nvidia ont augmenté de manière spectaculaire de 122 % pour atteindre 30 milliards de dollars, marquant le cinquième trimestre consécutif de croissance à trois chiffres. Les analystes avaient prévu une augmentation de 112 %. Les bénéfices par action ajustés ont augmenté de 152 % pour atteindre 0,68 dollar. Cependant, la marge de profit s'est établie à 75,7 %, légèrement inférieure à la prévision en raison de l'augmentation des coûts de capacité de production.

Pour le trimestre en cours, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de ±2 %, et une marge d'exploitation ajustée de 75 %, avec une marge d'erreur de ±0,5 %. Les analystes avaient estimé un chiffre d'affaires de 31,69 milliards de dollars et une marge de profit de 75,5 %. Michael Schulman, directeur des investissements de Running Point, a commenté : "Nous atteignons désormais la loi des grands nombres avec cette société. Au fur et à mesure qu'une entreprise dépasse une certaine taille, il devient de plus en plus difficile de maintenir le même taux de croissance."

Le processeur phare Blackwell est mis en vente

During the announcement, CEO Huang revealed that the initial batches of the latest AI processor, codenamed "Blackwell," have been dispatched. Previous-generation "Hopper" chips continue to enjoy strong demand, according to Huang.

However, analyst Jean-Paul van Oudheusden of eToro expressed concerns about the impact of US sanctions on China on Nvidia's growth prospects. He argued, "Restricted access to advanced AI chips in China suppresses Nvidia's market possibilities. Tactical modifications are essential, which may result in additional expenditures."

To counteract these challenges, Nvidia has already introduced lightweight AI chip versions tailored for the Chinese market. Moreover, the company is facing intensified competition. AMD is attempting to bridge the gap with the market leader through strategic acquisitions. Startups like IPO candidate Cerebras are eyeing a share of the lucrative market. In China, Huawei reportedly plans to introduce a new AI chip generation soon.

