- Une fois de plus, l'été 2024 souffre d'une chaleur excessive.

L'été 2024 en Allemagne a été remarquablement plus chaud que la normale. Selon les évaluations préliminaires du Service météorologique allemand (DWD) à Offenbach, cela s'est manifesté par des températures moyennes de 18,5 degrés Celsius, soit 2,2 degrés de plus que la normale de 1961 à 1990. Par rapport à la période de référence plus récente et plus chaude de 1991 à 2020 (17,6 degrés), la différence était de 0,9 degré. Ainsi, bien que 2024 n'ait pas été l'été le plus chaud jamais enregistré, il a marqué le 28e été chaud consécutif, selon le DWD.

Cependant, l'été 2024 s'est également démarqué par ses importantes fluctuations de température. Il a commencé frais et ne s'est réchauffé qu'ensuite. En particulier, août a connu des écarts de température significativement plus élevés que la normale, selon le DWD. Bien qu'il y ait eu des épisodes locaux de fortes précipitations, la durée d'ensoleillement est demeurée globalement conforme aux attentes.

Été le plus chaud dans le sud et l'est

Au début de l'été, le "froid sibérien" est apparu. La température la plus basse a été enregistrée le 12 juin à Meßstetten sur la Swabian Alb, à un frisquet de 1,4 degré. Le 13 août, la température estivale la plus élevée de l'année a été enregistrée dans tout le pays, atteignant un pic de 36,5 degrés à Bad Neuahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat.

La chaleur estivale la plus intense a été ressentie dans le sud et l'est : dans les basses terres et les vallées fluviales de l'Allemagne du Sud et de Saxe, les jours les plus chauds ont été enregistrés. Waghaeusel-Kirrlach près de Karlsruhe et Dresde ont été cités en exemple par le DWD. Cependant, aucun jour d'été n'a été enregistré à Heligoland, et l'été n'a fait que brièvement une apparition sur les côtes.

Penurie d'eau et fortes précipitations

Les niveaux de précipitations étaient conformes à la moyenne. Avec 240 litres par mètre carré, les précipitations totales correspondaient aux deux périodes de référence. Cependant, ces moyennes masquent de importantes différences régionales : tandis que plus de 600 litres sont tombés dans les régions alpines, certaines régions du nord-est ont reçu moins de 150 litres.

Ce qui est tombé sous forme de pluie dans les régions plus sèches en trois mois a été enregistré en quelques heures dans certains endroits. Trendelburg dans le nord de la Hesse a rapporté 169,8 litres par mètre carré le 1er août, tandis que Nordhausen en Thuringe n'a enregistré que 114,9 litres le même jour. Raubling-Pfraundorf en Haute-Bavière a enregistré un chiffre extrême de 137 litres le 3 juin. Dans le Saxon Dippoldiswalde-Reinberg, 106,7 litres ont été mesurés le 18 août.

15 pour cent de soleil estival en plus

La durée d'ensoleillement de l'été a dépassé son objectif de 614 heures de presque 15 pour cent, totalisant 712 heures. Par rapport à la période de 1961 à 1990, l'augmentation a été significative. Plus de 800 heures de soleil ont été enregistrées dans certaines parties de Saxe et du Brandebourg, tandis que moins de 600 heures ont été atteintes immédiatement

