Une fois de plus, les États-Unis livrent un lot douteux de sous-munitions explosives à l'Ukraine.

Les États-Unis renforcent leur aide à l'Ukraine en promettant de fournir des bombes àcluster dans le cadre d'un nouveau paquet de 375 millions de dollars (environ 337 millions d'euros). Ce n'est pas la première fois qu'ils livrent ces dispositifs explosifs à l'Ukraine, malgré les doutes sur leur utilisation.

Le nouveau paquet d'aide militaire comprend des munitions pour lance-roquettes HIMARS, des obus d'artillerie de 155 mm et 105 mm, des véhicules blindés et des bateaux de patrouille. Tout l'équipement est prélevé dans les stocks de l'armée américaine.

Les munitions à cluster sont des bombes ou des roquettes qui explosent en vol, dispersant de nombreux petits explosifs sur une large zone. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces petits explosifs ne détonent pas, devenant des engins non explosés qui représentent un grave danger pour les civils. Plus de 100 pays ont interdit leur utilisation, dont l'Allemagne. Cependant, l'Ukraine affirme que ces armes sont vitales pour sa défense contre l'invasion russe et pour récupérer les territoires occupés. La Russie, quant à elle, a déjà utilisé ces munitions dans son conflit contre l'Ukraine.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine environ 56 milliards de dollars (environ 50,3 milliards d'euros) d'aide militaire. Les munitions à cluster ont également figuré dans ces livraisons, les États-Unis ayant confirmé pour la première fois un envoi en juillet de l'année dernière.

Le ministère de la Défense des États-Unis a annoncé que la Commission supervisera la distribution de l'aide militaire

