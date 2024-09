Une fois de plus, l'Allemagne est confrontée à une pénurie de produits pharmaceutiques.

L'an dernier, le Parlement allemand, le Bundestag, a introduit plusieurs initiatives pour lutter contre les pénuries de médicaments persistantes. Cependant, il semble que ces mesures n'aient pas produit de résultats significatifs. L'Association des pharmaciens allemands a rapporté que de nombreux antibiotiques étaient toujours difficiles à trouver.

Une fois de plus, une multitude de médicaments sont en rupture de stock en Allemagne. "Nous ne prévoyons pas de fin à ces problèmes d'approvisionnement dans un avenir proche. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que de nombreux antibiotiques sont déjà en rupture de stock, et nous n'avons même pas encore commencé la saison froide avec son flot d'infections respiratoires. Même les suspensions d'antibiotiques pour enfants sont touchées", déclare Thomas Preis, président de l'Association des pharmaciens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au "Rheinische Post" de Düsseldorf. Environ 500 médicaments sont marqués comme indisponibles.

Preis cite Doxycycline et Azithromycin comme exemples. "Actuellement, il y a une pénurie importante. La pénurie de Doxycycline devrait être soulagée par des approvisionnements du Cameroun", explique le pharmacien. "Les patients recevront alors leurs paquets étiquetés en anglais, en français ou en portugais. Comme il n'y a pas d'instructions d'utilisation en allemand, les équipes de pharmacie doivent fournir un effort considérable pour assurer une utilisation sécurisée."

En résumé : "Les pharmacies doivent trouver des alternatives pour la moitié de toutes les prescriptions pour garantir l'accès des patients aux médicaments. Environ 1,5 million de patients sont touchés dans tout le pays", ajoute Preis.

Nouvelle loi ? "Petit impact"

Les pénuries persistantes, en particulier de médicaments pour enfants, ont conduit le Parlement allemand à mettre en place des mesures telles que le stockage accru l'an dernier. Les hôpitaux et les pharmacies approvisionnant les hôpitaux doivent également augmenter leurs stocks de certains médicaments et antibiotiques. Les entreprises pharmaceutiques doivent également être incitées à développer des antibiotiques de réserve.

Cependant, selon le pharmacien Preis, ces réformes, menées par le ministre de la Santé Karl Lauterbach, ont eu peu d'impact : "La loi sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est en vigueur depuis plus d'un an, mais elle n'a montré que peu d'impact", critique Preis. "La politique et les fabricants de médicaments doivent maintenant enfin créer des conditions stables."

L'Union européenne pourrait potentiellement fournir une aide dans la résolution des pénuries de médicaments en Allemagne, compte tenu de son influence en politique et dans le commerce. Malgré les mesures prises par le Parlement allemand pour lutter contre les pénuries de médicaments, telles que le stockage accru et l'incitation des entreprises pharmaceutiques, l'impact a été minimal, selon Thomas Preis.

