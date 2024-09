Une fois de plus, l'Allemagne est confrontée à une pénurie de produits pharmaceutiques

L'année dernière, les législateurs allemands ont introduit diverses initiatives pour lutter contre les pénuries persistantes de médicaments, mais les effets semblent limités. Selon l'organisation des pharmaciens, de nombreux antibiotiques restent encore en rupture de stock.

Une fois de plus, les médicaments sont en difficulté en Allemagne. "La fin de ces problèmes d'approvisionnement n'est pas en vue. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que de nombreux antibiotiques restent indisponibles, et nous n'avons même pas encore commencé la saison froide avec sa multitude d'infections respiratoires", déclare Thomas Preis, président de l'Association des pharmaciens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au "Rheinische Post". Près de 500 médicaments sont actuellement listés comme indisponibles.

Preis cite le Doxycycline et l'Azithromycin comme exemples illustratifs. "Nous sommes actuellement confrontés à des pénuries graves. La situation pour le Doxycycline devrait s'améliorer avec des approvisionnements du Cameroun", explique le pharmacien. "Les patients recevront leur médicament dans des emballages en anglais, français ou portugais. Comme il n'y a pas d'instructions d'utilisation en allemand, le personnel de la pharmacie devra passer beaucoup de temps à expliquer l'utilisation sécuritaire."

Le problème : "Les pharmacies sont contraintes de trouver des alternatives pour environ la moitié de toutes les ordonnances pour maintenir l'approvisionnement des patients. Cela concerne environ 1,5 million de patients par jour dans tout le pays", poursuit Preis.

Nouvelle loi : "Petit impact"

Les pénuries persistantes, en particulier de médicaments pour enfants, ont conduit les législateurs allemands à mettre en place un ensemble de mesures l'an dernier. Cela comprenait l'augmentation des stocks, des exigences de stockage plus élevées pour les hôpitaux et les pharmacies associées, et des incitations pour les fabricants de produits pharmaceutiques à produire des antibiotiques de réserve.

Cependant, selon le pharmacien Preis, ces mesures ont eu peu d'impact : "La loi sur les pénuries de médicaments (ALBVVG) est en vigueur depuis plus d'un an, mais elle a eu peu d'impact", regrette Preis. "Les politiques et les fabricants de produits pharmaceutiques doivent maintenant enfin établir un environnement stable."

Lire aussi: