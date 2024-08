- Une fois de plus, la ZDF diffuse des résumés de la Ligue des champions.

Le réseau de diffusion ZDF diffusera des extraits de la nouvelle édition de la Ligue des champions chaque mercredi soir. Ils ont réussi à conclure un partenariat avec l'UEFA pour cet événement de football européen prestigieux qui se poursuivra jusqu'en 2027.

Cette entente comprend la diffusion en direct de la finale, ainsi que des extraits linéaires et des autorisations de clips pour chaque match du mercredi, à partir de 23h00.

La présentation en direct de la nouvelle Ligue des champions

Initialement, ZDF présentera la présentation en direct du tirage au sort de la nouvelle phase de la compétition jeudi à 18h00, sur "sportstudio.de" et leur bibliothèque multimédia. La première de leur émission télévisée de 1 heure remplie de extraits aura lieu le 18 septembre à 23h00. À l'exception de la finale, les matches en direct de la Ligue des champions ne seront accessibles que via les plateformes de streaming payantes DAZN et Prime Video.

