- "Une fois de plus, c'est le cimetière qui est mentionné": Hasenhüttl critique les supporters du VfL

L'entraîneur de Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, a exprimé son mécontentement envers le public local après une défaite 2:3 contre le Bayern Munich lors de leur premier match de Bundesliga. "Par moments, c'était un peu trop calme", a-t-il déclaré lors d'une discussion d'après-match avec DAZN. "Lorsque nous nous engageons dans chaque combat et inversons la dynamique du match, cela crée de l'énergie. Mais une fois que nous encaissons le deuxième but, le silence revient. Ce n'est pas juste."

Dans une conférence de presse ultérieure, Hasenhüttl a développé sa critique en expliquant : "Nous sommes programmés pour affronter les obstacles en premier et obtenir des résultats avant de demander des renforts. Mais j'ai vu en Premier League comment un stade entier explose simplement parce que nous avons récupéré un ballon sur un coup de pied arrêté", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de plus de soutien dans ces moments-là. C'est comme ça que nous pouvons construire quelque chose ici à l'avenir. C'est notre objectif commun, et parfois, j'ai eu l'impression que ça manquait aujourd'hui."

