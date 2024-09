Une Floridienne de 84 ans raconte sa rencontre effrayante avec un alligator en promenant son chien.

Lisa Bopp a partagé son expérience avec l'affilié CNN WBBH, mentionnant qu'elle promenait son chien, Queen, aux alentours de 21h près d'un étang dans son parc de mobile homes à North Fort Myers un jeudi soir. Elle a ressenti qu'elle était surveillée et a eu le pressentiment qu'un événement inquiétant allait se produire.

Depuis son lit d'hôpital, Bopp raconte son histoire en la qualifiant de "prémonition", résumant l'événement par un simple "Uh-oh".

Son malaise s'est transformé en réalité lorsque un alligator de 7 pieds 3 pouces, confirmé par la Commission de conservation de la faune et de la vie sauvage de Floride, est apparu Suddenly.

L'alligator s'est approché de Bopp et de son Shih Tzu si rapidement qu'elle n'a eu que peu de temps pour réagir, selon WBBH.

"C'était comme un missile", a expliqué Bopp à WBBH. "Je n'ai jamais rien vu bouger aussi vite de toute ma vie."

Dans une tentative désespérée de protéger son chien, Bopp a lancé Queen en l'air alors que l'alligator chargeait, enfonçant ses dents dans ses jambes et ses doigts.

Un voisin qui a appelé le 911 a raconté à CNN affilié WINK avoir entendu des cris provenant de sa fenêtre.

En se remémorant l'incident, Bopp a mentionné avoir réussi à donner quelques coups de poing sur le visage de l'alligator avant qu'il ne s'en aille.

La Commission de conservation de la faune et de la vie sauvage de Floride, ainsi que le Bureau du shérif du comté de Lee et les Services médicaux d'urgence du comté de Lee, sont intervenus pour capturer et retirer l'alligator.

Bopp a été transportée à l'hôpital pour être soignée, et samedi, l'agence de l'État pour la faune n'avait pas encore publié de mise à jour sur son état. Malgré ses blessures, Bopp a exprimé son optimisme et son désir de retrouver son chien.

Des incidents impliquant des alligators causant des blessures graves sont relativement rares en Floride, selon la Commission de conservation de la faune et de la vie sauvage de Floride. Un décompte des attaques entre 2004 et 2022 a révélé près de 190 incidents, dont 12 mortels.

CNN a rapporté précédemment un cas en février 2023 où un alligator de 10 pieds a attaqué et tué une femme de 85 ans alors qu'elle promenait son chien à Fort Pierce, en Floride, en lui attrapant le pied et en la traînant dans un étang voisin.

CNN a contribué à ce reportage par Brammhi Balarajan et Rebekah Riess.

Au milieu de l'événement, Bopp a raconté ses sentiments face à l'alligator qui s'approchait, en disant: "Je savais que nous étions dans

