Une fillette de douze ans réussit à survivre à une catastrophe aérienne.

Il y a dix-sept ans, un avion s'est écrasé dans l'océan Indien, entraînant la perte tragique de 152 vies. Une jeune fille de douze ans nommée Aishah a survécu à cet incident dévastateur. Errant sur des débris pendant des heures, elle a finalement été repêchée à la surface de l'eau. Récemment, un procès en appel à Paris s'est conclu par la condamnation de Yemenia Airways pour homicide et coups et blessures, avec une amende de 225 000 euros. Le procès a compté un total de 560 parties civiles.

Comme Aishah et sa mère, soixante-cinq des défunts étaient des Français originaires des Comores, une ancienne colonie française, qui se rendaient au mariage d'un parent. Leur voyage a commencé à Paris, avec une escale à Marseille, pour se terminer par un changement d'avion pour un Airbus 310 à la capitale yéménite, Sanaa. L'avion avait une odeur désagréable, que le personnel a tenté de masquer avec du spray au citron, comme Aishah l'a rappelé dans son témoignage deux ans plus tôt.

Aishah lutte avec un radeau

Les conditions météorologiques étaient sombres et orageuses tout au long de l'événement, accompagnées de turbulences. La panique n'a commencé qu'aux dernières secondes avant l'accident. Aishah a raconté comment elle a été projetée vers le ciel, a ressenti une forte décharge électrique dans son corps et a perdu connaissance. À son réveil, elle s'est retrouvée seule en mer, la nuit, incapable de nager et sans gilet de sauvetage.

Le goût amer de l'eau salée et la brûlure corrosive de l'essence consommée remplissait la bouche et les poumons d'Aishah. Des débris, des valises et des restes de l'avion flottaient autour d'elle. Elle a lutté pour grimper sur les débris, se cramponnant désespérément à eux. Dans l'obscurité, elle entendait les cris de femmes effrayées, qui se sont progressivement estompés. "Ces cris resteront à jamais gravés dans ma mémoire," a témoigné Aishah.

À un moment donné, elle a succombé à l'épuisement, pour se réveiller à l'aube, toujours cramponnée aux débris. Elle a aperçu une côte, mais la distance était infranchissable. Aishah se souvient avoir pensé à des requins et au film "Cast Away" de 2000, ainsi qu'à sa mère. "Je me suis imaginé que j'avais été éjectée de l'avion, et maintenant ma mère s'efforçait d'organiser une mission de sauvetage pour me ramener en sécurité."

Des marins effectuent un sauvetage

Le gouvernement comorien a dépêché tous les navires de pêche et ferries disponibles pour parcourir les eaux à la recherche de survivants. Aishah a dérivé pendant neuf heures avant que des marins ne repèrent sa forme solitaire dans l'eau glacée. Mûs par la compassion, ils ont lancé un anneau de sauvetage vers elle, mais elle était incapable de l'atteindre. L'un d'eux a plongé, lui a remis un dispositif de flottaison et l'a hissée à bord du navire.

À l'examen médical, les médecins ont diagnostiqué une fracture du crâne. Le visage d'Aishah était très enflé et sa peau présentait des inflammations dues à l'eau salée. Un psychologue lui a appris que sa mère était présumée morte. Le lendemain, un jet privé, financé par le gouvernement français, l'a ramenée à Paris, accompagnée à l'époque du ministre du Développement, Alain Joyandet, qui a qualifié sa survie de "vrai miracle".

L'absence déchirante de sa mère a laissé un vide infranchissable au sein de la famille Bakari. "Nous essayons de gérer cela du mieux que nous pouvons ; nous essayons de ne pas en parler, mais la chaise vide à table est évidente pour tout le monde," a déclaré son père, Kassim Bakari, quelques mois après l'accident. Sur ordre du président français Nicolas Sarkozy, la famille a été relogée dans un appartement de 120 mètres carrés en logement social.

Un nouveau chapitre pour la "survivante miraculeuse"

Parallèlement à l'enquête sur la catastrophe, les Français d'origine comorienne ont manifesté contre Yemenia Airways et leurs "avions de merde". Ils ont tenté d'empêcher les passagers d'embarquer sur les vols de la compagnie à l'aéroport. L'avion qui s'est écrasé dans l'océan était usé et battu, et l'association des passagers français avait Previously expressed concerns about the poor condition of the planes serving the route.

Cependant, la catastrophe n'a pas été attribuée à un défaut de l'avion, selon les experts. L'analyse de la boîte noire a déterminé que l'accident était dû à une série d'erreurs de pilotage. Le juge a statué en 2022 qu'alors que Yemenia Airways respectait les réglementations prescrites, il y avait "deux cas de négligence directement liés à l'accident". Elle a condamné la poursuite des vols de nuit à Moroni malgré plusieurs systèmes d'éclairage d'aéroport défectueux, ainsi que la négligence dans la formation d'un des copilotes. Le tribunal a également ordonné à la compagnie aérienne d'afficher le jugement pendant deux mois aux aéroports de Marseille et de Paris.

Bahia Bakari, maintenant 28 ans, vit dans une banlieue parisienne, où elle travaille comme agente immobilière. Elle a fait sensation en 2010 en publiant un livre sur ses épreuves. Le célèbre réalisateur Spielberg lui a proposé d'adapter son histoire en film, mais Bahia a refusé, affirmant qu'aucun acteur ne pourrait truly embody her suffering. À ses yeux, Yemenia Airways n'a pas présenté d'excuses suffisantes pour les épreuves endurées. Malheureusement, la compagnie aérienne n'a toujours pas présenté d'excuses à ce jour.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes françaises, offrant son soutien pendant le procès et plaidant pour des réglementations de sécurité aérienne plus strictes au sein de l'industrie yéménite. Suite à la condamnation, l'Union européenne a plaidé pour une surveillance accrue et le respect des normes de sécurité internationales.

L'histoire d'Aishah a suscité une attention internationale, suscitant de nombreux appels à l'action de la part des politiciens européens et des organisations de défense des droits de l'homme. Le Parlement européen a adopté une résolution exprimant ses condoléances et soulignant l'importance d'assurer des voyages plus sûrs pour tous les passagers.

Lire aussi: