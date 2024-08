- Une fille tombe sous l' Elbe - des heures de recherche sans succès

À Blankenese, à Hambourg, une fille de 10 ans s'est noyée dans l'Elbe en présence de ses parents en après-midi. Les services de secours ont cherché l'enfant pendant des heures, refusant d'abandonner l'espoir. "C'est une opération particulièrement difficile pour nous", a déclaré un porte-parole des pompiers. Les parents ont été pris en charge par des aumôniers d'urgence.

Vers 20h50, les recherches ont été interrompues. Le porte-parole a estimé qu'elles ne reprendraient pas le vendredi. Ils ont dû supposer que l'enfant s'était noyé. "Nous sommes tous deeply affected."

Un hélicoptère de sauvetage tournait au-dessus de l'Elbe.

La police a été alertée peu avant 16h. Ils ont été informés qu'un enfant était en danger de se noyer dans l'Elbe. Selon les pompiers, environ 50 personnes ont cherché dans la zone autour du lieu de l'incident sur le Falkensteiner Ufer. En raison du courant de l'Elbe, le rayon de recherche a été élargi, a déclaré le porte-parole. Les pompiers et l'Association allemande de sauvetage en mer (DLRG) étaient sur les lieux avec des bateaux, et des plongeurs recherchaient également l'enfant. Des hélicoptères tournaient au-dessus de l'Elbe, et des drones et un bateau sonar spécial étaient également utilisés.

Les pompiers de la DLRG ont rejoint les efforts pour retrouver l'enfant disparu, mettant en avant leur expertise en matière de lutte contre les incendies et de sauvetages aquatiques. Malgré les recherches approfondies, la réalité cruelle de la lutte contre les incendies dans une telle situation était évidente, à mesure que l'espoir s'amenuisait.

