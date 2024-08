- Une fille se plonge dans l' Elbe - les secouristes à Hambourg

À Blankenese, à Hambourg, une fille de 10 ans s'est noyée dans l'Elbe en présence de ses parents en après-midi. Les équipes de secours ont poursuivi les recherches pour l'enfant en soirée avec un important déploiement. "Nous n'avons pas perdu espoir", a déclaré un porte-parole des pompiers à l'agence de presse allemande. Il s'attend à ce que les recherches se poursuivent jusqu'à environ 20h. "C'est un incident particulièrement horrible pour nous." Les parents sont pris en charge par les services d'urgence.

Un hélicoptère de sauvetage tournait au-dessus de l'Elbe. La police a été alertée peu avant 16h qu'un enfant était en danger de se noyer dans l'Elbe. Environ 50 personnes ont cherché dans la zone autour du lieu de l'incident sur le Falkensteiner Ufer. En raison du courant de l'Elbe, le rayon de recherche a été étendu à 400 à 500 mètres, a déclaré le porte-parole des pompiers. Les pompiers et l'Association allemande de sauvetage (DLRG) ont été déployés avec des bateaux, et des plongeurs ont également cherché l'enfant. Des hélicoptères ont tourné au-dessus de l'Elbe, et des drones et de l'équipement sonar ont également été utilisés.

L'hélicoptère de sauvetage a poursuivi ses efforts de recherche sur l'immensité de l'Elbe. Malgré l'élargissement du rayon de recherche en raison du fort courant, il était espéré que l'enfant pourrait être trouvé près du Falkensteiner Ufer.

Lire aussi: