- Une fille noyée dans l' Elbe n'est toujours pas retrouvée

Même une semaine après l'incident tragique de noyade sur la plage de l'Elbe à Hambourg, le corps de la petite fille noyée n'a toujours pas été retrouvé. "Je ne peux fournir aucune nouvelle information, y compris la récupération de la fillette de 10 ans," a déclaré un porte-parole de la police à l'agence de presse allemande.

La fillette s'est noyée dans l'Elbe jeudi dernier, juste devant ses parents sur la plage de Falkensteiner à Blankenese, et n'est pas remontée à la surface. Une opération de recherche de grande envergure impliquant la police, les pompiers et l'Association allemande de sauvetage (DLRG) avec des bateaux, des plongeurs et des hélicoptères a dû être abandonnée après des heures de recherche infructueuse.

Le porte-parole de la police n'a pas pu fournir d'informations sur le temps moyen qu'il faut pour que les corps remontent à la surface de l'Elbe, car ces données ne sont pas collectées. L'année dernière, un adolescent de 15 ans s'est noyé dans la même zone à la plage de Falkensteiner, et son corps n'a été retrouvé qu'une semaine plus tard. Quelques semaines auparavant, un adolescent de 16 ans s'était également noyé en nageant dans l'Elbe.

Les incidents mettent en évidence les dangers de la baignade dans l'Elbe

Les incidents mettent en évidence "que la baignade ou le bain à plusieurs points de l'Elbe présente un certain risque," a déclaré le porte-parole de la police. "Cependant, les compétences de natation des personnes impliquées semblent également avoir joué un rôle dans certains cas. Cela s'applique généralement à la natation dans les eaux naturelles."

Les autorités ont mis en garde contre la baignade dans l'Elbe depuis des années en raison des dangers liés aux courants et aux tourbillons. "La marée et les effets du trafic maritime, avec une forte aspiration et une houle, entraînent des courants que même les nageurs expérimentés ne peuvent pas supporter," prévient l'autorité environnementale sur son site web. Au début de la marée, la vitesse d'écoulement est d'environ 4,5 kilomètres par heure, ou 1,2 mètre par seconde. Un nageur expérimenté ne peut atteindre que environ 3 kilomètres par heure.

De plus, la faible visibilité dans l'Elbe rend les opérations de recherche et de sauvetage en cas d'urgence très difficiles. "La baignade rend également impossible de reconnaître les obstacles et les zones peu profondes."

