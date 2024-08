- Une fille est morte après avoir été renversée par une voiture.

Une fille de 8 ans a été renversée et tuée par une voiture à Blaustein (district d'Alb-Donau). La voiture a heurté la fille sur un trottoir, la projetant au sol, ont rapporté les autorités. Elle a succombé à ses blessures sur les lieux.

Un compagnon qui se trouvait avec la fille a également été légèrement blessé. Il était initialement inconnu de qui il s'agissait ou si lui aussi avait été heurté par la voiture.

Le conducteur de 85 ans avait d'abord dévié sur la voie opposée pour des raisons inconnues avant de se retrouver sur le trottoir où la fille et son compagnon se promenaient. Après avoir heurté la fille, la voiture a percuté un panneau publicitaire et s'est arrêtée contre un mur voisin. Le conducteur et son passager de 84 ans ont tous deux été légèrement blessés.

