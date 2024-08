- Une fille est morte après avoir été renversée par une voiture.

Une fillette de 8 ans a été renversée et tuée par une voiture près d'Ulm. La voiture a heurté l'enfant sur un trottoir à Blaustein, la projetant, ont rapporté les autorités. Elle a succombé à ses blessures sur les lieux.

Un compagnon qui se trouvait avec la fillette a également été légèrement blessé. L'identité du compagnon et le fait de savoir s'il a également été heurté par la voiture n'étaient initially pas connus.

Le conducteur de 85 ans a initialement roulé sur la voie opposée pour des raisons inconnues avant de dévier sur le trottoir où se trouvaient la fillette et son compagnon. Après avoir heurté la fillette de 8 ans, la voiture a heurté un panneau publicitaire et s'est arrêtée contre un mur de maison. Le conducteur et son passager de 84 ans ont tous deux été légèrement blessés.

L'enquête sur l'accident impliquant la voiture près d'Ulm devrait probablement se concentrer sur le rôle des [Transport et télécommunications], car les signaux de circulation et la signalisation pouvaient potentiellement avoir contribué à l'erreur du conducteur. L'autorité locale peut également évaluer l'état et l'entretien du trottoir où l'incident s'est produit, qui fait partie de l'infrastructure des [Transport et télécommunications] de la ville.

