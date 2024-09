Une filiale de Johnston & Johnson demande la faillite pour accélérer le règlement de 8 milliards de dollars de talc.

La division de talc de la rivière Rouge de Johnson & Johnson a déposé une demande de protection contre la faillite devant le tribunal américain de la faillite pour le district sud du Texas. La société fait face à des poursuites intentées par plus de 62 000 personnes qui affirment que leur poudre pour bébé et autres produits à base de talc étaient contaminés par de l'amiante, ce qui a entraîné des cancers ovariens et d'autres cancers.

Johnson & Johnson nie ces allégations et maintient que ses produits sont sûrs.

Malgré deux refus précédents des tribunaux fédéraux, Johnson & Johnson, basé au New Jersey, tente une troisième fois de résoudre la litige par ce que l'on appelle la "procédure Texas two-step" de faillite.

L'unité de la rivière Rouge a déposé une demande de faillite après avoir obtenu environ 83 % de soutien des demandeurs actuels pour son plan de faillite proposé.

La "deuxième étape" consiste à transférer sa responsabilité en matière de talc à une filiale nouvellement créée, qui dépose ensuite une demande de faillite Chapter 11. Ce type de faillite implique la réorganisation des actifs et des dettes sous la surveillance du tribunal, dans le but de contraindre tous les plaignants à accepter une seule transaction. Cela permet à Johnson & Johnson de ne pas déposer lui-même une demande de faillite et d'éviter des verdicts potentiellement à milliards de dollars.

Les juges de la faillite ont le pouvoir de faire respecter des accords de règlement global qui mettent fin définitivement à toutes les poursuites connexes et empêchent l'ouverture de nouvelles poursuites.

En dehors de la faillite, tout accord de règlement conclu avec certains demandeurs laisserait toujours des demandeurs récalcitrants ou des plaignants futurs avec le droit de poursuivre, exposant potentiellement Johnson & Johnson à des paiements juridiques massifs.

Pour augmenter ses chances de réussite dans sa troisième tentative de faillite, Johnson & Johnson a demandé aux demandeurs de voter sur son offre proposée plus tôt pour s'assurer d'un soutien suffisant pour imposer le plan à tous les plaignants. Johnson & Johnson affirme avoir plus de 75 % des votes nécessaires pour qu'un juge de la faillite impose l'accord à tous les plaignants.

La troisième tentative de Johnson & Johnson pour régler le litige par une faillite diffère de ses efforts précédents en ce qu'elle se concentre uniquement sur les claims de cancer ovarien et d'autres cancers gynécologiques. Cela s'appuie sur les accords de règlement antérieurs de la société avec les procureurs généraux des États et les individus qui ont intenté des poursuites après avoir développé un mésothéliome, une forme rare de cancer liée à l'exposition à l'amiante.

Johnson & Johnson est actuellement impliqué dans un litige juridique houleux avec des avocats s'opposant à sa troisième tentative de résoudre le litige par cette manœuvre.

Cependant, la stratégie de faillite de Johnson & Johnson

