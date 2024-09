Une figure politique de l'AfD a tenté d'entrer secrètement dans l'établissement BSW sous le déguisement d'une perruque.

L'Alliance pour le Progrès et la Justice Sociale (BSW) est très sélective en ce qui concerne les nouveaux membres, exigeant des candidats une discussion personnelle. Lors d'une telle rencontre, un responsable non identifié de l'AfD a tenté de s'infiltrer en se faisant passer pour un autre avec un faux nom et une perruque.

Olaf Kappelt, de l'AfD, s'est présenté comme "Hans" à Sabine Zimmermann, coordinatrice de BSW en Saxe et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, lors d'une réunion, selon les rapports de ZDF. Kappelt a même offert une bouteille de vin blanc à Zimmermann. Au cours de leur discussion, il a prétendu ne pas être membre d'un parti, ce qui s'est avéré faux. Kappelt a confessé à ZDF qu'il était toujours membre de l'AfD, ayant été leur candidat principal à Bremen pour l'élection fédérale de 2021.

Cependant, la rencontre de Zimmermann a été filmée pour un documentaire de ZDF. Un supporter perspicace a reconnu Kappelt dans un groupe de discussion, utilisant son espace dentaire unique comme preuve.

Zimmermann souligne l'importance de la vérification

"Cela met en évidence l'importance de vérifier les personnes avec lesquelles nous travaillons", a déclaré Zimmermann à ZDF. BSW est méticuleux dans son processus d'adhésion pour empêcher qu'il ne serve de refuge pour d'anciens membres de l'AfD, des extrémistes de droite ou des théoriciens du complot. Le parti compte actuellement moins de 1 000 membres.

Kappelt n'a pas élaboré sur ses intentions après avoir été démasqué. En réponse, la co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, a déclaré à ZDF qu'elle n'était pas au courant de l'incident. "Nous n'utilisons pas ces tactiques de 'Correctiv-Stasi'", a déclaré Weidel.

Selon la plateforme d'investigation Correctiv, de nombreuses personnes thought to be AfD members have recently attempted to register as BSW supporters. At least 25 individuals with ties to the disbanded right-wing extremist wing, as well as former functionaries and office holders of the party, have allegedly signed up. "Les supporters s'engagent activement avec le parti, assistent aux réunions, planifient des actions et aident principalement pendant les campagnes électorales", a expliqué un porte-parole de BSW à Correctiv. Bien qu'ils participent aux activités, ils n'ont pas les mêmes droits que les membres à part entière.

La tentative de l'AfD d'infiltrer BSW a été rendue publique lorsqu'un responsable non identifié, plus tard identifié comme Olaf Kappelt, a été pris en train de rejoindre sous un faux nom et avec une perruque. Zimmermann, la coordinatrice de BSW en Saxe et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a souligné l'importance de leur processus d'adhésion méticuleux pour empêcher que le parti ne devienne un refuge pour d'anciens membres de l'AfD ou des extrémistes.

Lire aussi: