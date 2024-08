- Une fête de luxe pour toute son équipe.

La superstar Taylor Swift (34 ans) revient au stade de Wembley à Londres pour clore sa tournée européenne actuelle avec plusieurs concerts. Le coup d'envoi des cinq derniers spectacles de sa "The Eras Tour" en Europe aura lieu le jeudi 15 août. Le 20 août, c'est l'heure de dire au revoir à la superstar, qui traversera ensuite l'Atlantique. Après une courte pause, Swift et son équipe donneront neuf autres concerts dans les villes canadiennes de Toronto et Vancouver à partir du 14 novembre.

Swift aurait pu profiter d'une pause unique avec son équipe d'environ 200 membres avant les concerts de Londres, suite à l'annulation de ses spectacles à Vienne en raison d'une alerte terroriste aiguë. Selon le tabloïd britannique "The Sun", Swift a organisé une somptueuse fête de remerciement mardi soir au club de luxe privé "Annabel's Mayfair" à Londres, faisant la fête avec son équipe jusqu'à 3 heures du matin. Dans une "atmosphère luxueuse", les invités pouvaient se servir gratuitement au bar, et six bus étaient prévus pour raccompagner les invités à leur hôtel en ville.

Une source a déclaré à "The Sun" : "Taylor est l'une des pop stars les plus généreuses, et elle a organisé cette fête pour remercier son équipe pour leur dur labeur." Swift elle-même est apparue dans une combinaison blazer et rock inspirée de la icône de la mode Vivienne Westwood (1941-2022). Il est dit que le club était bien fréquenté et que c'était une "super soirée". Après l'annulation des concerts à Vienne, Swift a voulu rendre la pareille à son équipe, selon un informateur : "C'était une période difficile pour tout le monde, et elle voulait booster le moral."

