Une fête de célébrités presque nues dans une boîte de nuit de Moscou suscite de vives réactions

La fête, organisée par la blogueuse Anastasia Ivleeva les 20 et 21 décembre au club Mutabor dans la capitale, a suscité des critiques de la part de représentants de l'Église orthodoxe et de militants en faveur de la guerre, ainsi que de législateurs favorables au Kremlin.

L'un des participants, le rappeur Vacio (Nikolay Vasilyev), qui s'est présenté en ne portant qu'une chaussette pour couvrir ses parties génitales, a été condamné à 15 jours de prison et à une amende de 200 000 roubles après qu'un tribunal de Moscou a jugé que l'événement visait à "propager des relations sexuelles non traditionnelles".

M. Vasilyev a été reconnu coupable de délits tels que le "hooliganisme mineur".

Nikolay Vasilyev (plus connu sous le nom de rappeur Vacio) a participé à une fête à la boîte de nuit "Mutabor", a perturbé l'ordre public, a utilisé un langage vulgaire et a diffusé des publications sur des canaux Telegram visant à promouvoir des relations sexuelles non traditionnelles dans les médias de masse sur Internet", indique la décision du tribunal.

Ces dernières années, le Kremlin a multiplié les lois anti-LGBTQ, un virage conservateur qui s'est intensifié à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le mois dernier, la Cour suprême de Russie a déclaré que le "mouvement international LGBTQ" était une organisation extrémiste.

La réaction contre le parti à Moscou intervient alors que le président russe Vladimir Poutine se concentre de plus en plus sur les valeurs traditionnelles, par opposition à ce qu'il a dépeint comme la décadence et l'immoralité de l'Occident, alors qu'il cherche à se faire réélire en mars 2024.

Des excuses ont été présentées suite à des réactions de colère

M. Vasilyev fait partie de ceux qui ont participé à la fête pour présenter des excuses publiques.

L'organisatrice, Mme Ivleeva, a d'abord déclaré que les participantes avaient choisi leur propre tenue vestimentaire et que l'événement était l'occasion de présenter des photos prises pendant son mandat de rédactrice en chef de l'édition russe de Playboy.

Mercredi, Mme Ivleeva a publié une nouvelle vidéo de plus de 21 minutes dans laquelle elle s'excuse en larmes, demandant le pardon et une seconde chance, ou la condamnation publique.

Une action en justice visant à obtenir une indemnisation d'un milliard de roubles (11 millions de dollars) pour préjudice moral a été intentée mardi contre Mme Ivleeva pour avoir organisé la fête, a rapporté l'agence de presse nationale RIA Novosti.

L'un des autres participants, la pop star Anna Asti, a vu sa soirée du Nouvel An annulée dans un autre club de Moscou, a indiqué le club sur son site web.

"Chers amis, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le spectacle d'Anna Asti a été reporté à une nouvelle date, que nous annoncerons bientôt", indique le message.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est refusé à tout commentaire : "En ce qui concerne cette soirée, je vous demande de faire preuve de clémence : restons les seuls dans le pays à ne pas discuter de ce sujet".

Ekaterina Mizulina, militante ouvertement favorable à la guerre et directrice de la Safe Internet League, a remercié mercredi la police russe pour sa réaction et a partagé sur Telegram des captures d'écran de messages prétendument envoyés par des citoyens inquiets et indignés.

"Comment expliquer à mon neveu qui, en participant à une opération spéciale, a perdu ses deux jambes et est devenu invalide, ce pour quoi il s'est battu et pourquoi il est devenu invalide, pour les sous-vêtements d'Ivleeva ?", peut-on lire dans l'un des messages, qui fait référence à l'euphémisme officiel russe pour désigner l'invasion de l'Ukraine.

"Il est cynique d'organiser de tels événements alors que nos jeunes gens périssent dans les opérations militaires et que de nombreux enfants perdent leur père", a déclaré Mme Mizulina dans son propre message. "Nos combattants sur les lignes de front ne se battent certainement pas pour cela.

Vitaly Borodin, chef du projet fédéral pour la sécurité et la lutte contre la corruption, a exprimé son indignation, qualifiant l'événement de "sodomie, obscurantisme et propagande LGBT", et a demandé au ministre de l'intérieur d'envoyer la police à la boîte de nuit Mutabor.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com