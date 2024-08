- Une fête baroque somptueuse à Gotha

Les week-ends, le château Friedenstein de l'ancienne cour royale de Gotha revit avec des individus élégants qui déambulent dans ses jardins. C'est la 21ème édition du Festival Baroque, et son programme comprend des danses somptueuses dans la Grande Salle et des divertissements variés au théâtre Ekhof, célèbre pour ses machineries de scène encore en fonctionnement. Marionnettistes, conteurs et musiciens sont parmi les nombreux participants à ces festivités.

Les visiteurs ont l'occasion de participer à différentes activités, comme la création de broches et la découverte de loisirs anciens. Les marchands proposent des articles tels que des corsets et des chapeaux, tandis que les menuisiers et tapissiers montrent leur talent. Le samedi soir, il y a des performances de danse et un atelier, suivis d'un concert de la Philharmonie de Thuringe de Gotha Eisenach. Le pique-nique baroque classique dans le jardin ouest est prévu pour le dimanche.

Le programme du Festival Baroque comprend également une présentation sur les origines historiques des danses somptueuses dans la Grande Salle. Les visiteurs peuvent approfondir l'histoire du château Friedenstein en explorant son riche passé lors de visites guidées.

