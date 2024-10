Une femme yézidie qui a passé plus d'une décennie sous le régime de l'EI est libérée à Gaza

Les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont annoncé un jeudi que Fawzia Amin Sido avait été libérée dans le cadre d'une opération conjointe avec les États-Unis et les acteurs internationaux, qui a eu lieu cette semaine.

Fawzia a ensuite parlé à CNN, partageant qu'elle était maintenant de retour en Iraq après avoir passé des années en captivité.

Elle a expliqué qu'elle avait été enlevée enfant par l'EI en août 2014, lorsque le groupe extrémiste a pris la ville de Sinjar dans la gouverneurate de Niniveh du nord de l'Irak. Pendant ce temps, ils ont commis des actes horribles, tels que l'exécution des hommes et des garçons yazidis, la violence sexuelle et le viol contre les femmes et les filles, ainsi que d'autres atrocités.

Au fil des ans, elle a été transportée dans divers endroits à travers différents pays.

Elle a déclaré qu'ils ont finalement atterri dans le camp d'Al-Hol (en Syrie) en 2019, avant d'être passés en contrebande à Idlib. De là, elle est allée en Turquie. En 2020, elle a obtenu un passeport en Turquie, lui permettant de voyager d'Istanbul à Hurghada, en Égypte, puis à Gaza.

Elle a également partagé qu'elle a passé un an à Rafah, dans la bande de Gaza du sud, un endroit qu'elle a trouvé presque insupportable pour vivre.

Le Hamas, a-t-elle dit, la harcelait constamment en raison de son origine yazidie et de ses contacts avec sa famille, allant même jusqu'à effacer le contenu de son téléphone pendant leurs investigations. Après un an, elle a été transférée dans une maison d'hôtes.

Pendant le conflit Israël-Hamas de 2023, elle a été déplacée fréquemment jusqu'au 1er octobre, où elle a déclaré qu'une ONG l'avait sauvée.

Les FDI ont déclaré que son ravisseur était probablement mort lors des frappes des FDI à Gaza, ce qui lui a permis de s'échapper vers une cachette, où elle a été secourue et conduite à la crossing-frontière de Kerem Shalom.

Fawzia n'a pas mentionné de frappe lors de son entretien avec CNN, déclarant plutôt qu'elle avait été secourue par une ONG, dont elle ne se souvenait pas, à Rafah.

“De là, les officiels américains m'ont aidée et m'ont aidée à retourner à Bagdad”, a-t-elle déclaré.

Israël a partagé une vidéo de Fawzia qui retrouve ses membres de famille, qui l'ont accueillie avec émotion.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Irak a confirmé qu'elle avait été libérée après près de cinq mois d'efforts coordonnés entre les agences gouvernementales irakiennes, les États-Unis et les autorités jordaniennes.

Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a confirmé que les États-Unis ont aidé à évacuer Fawzia de Gaza. Il a soutenu le compte rendu d'Israël, déclarant : “Les récents événements ont entraîné la mort de son ravisseur, lui permettant de s'échapper.”

Il a ajouté que, suite à un contact du gouvernement irakien les informant de son évasion, de sa survie et de son désir de retourner auprès de sa famille, les États-Unis ont pris des mesures pour l'aider à quitter Gaza et à retourner chez elle auprès de sa famille. Cela a été

