- Une femme victime d'un incident mortel de poignardement; les autorités enquêtent

Après le décès d'une femme de 36 ans suite à une agression au couteau à Berlin-Zehlendorf, la police criminelle et le parquet sont actuellement en train d'enquêter. L'incident tragique s'est produit mercredi soir, lorsque la femme a été attaquée par un homme armé d'un couteau sur le trottoir devant un immeuble résidentiel de la rue Hampstead. Les services d'urgence ont tenté de la réanimer sur les lieux, mais elle est décédée plus tard à l'hôpital de ses blessures par couteau et par coupures.

Arrestation du suspect

Un suspect de 50 ans a été arrêté dans le cadre de cette affaire. Les détails de l'incident étaient initialement flous, mais la police considère actuellement l'affaire comme un cas de violence domestique. Le porte-parole du parquet de Berlin, Sebastian Büchner, a confirmé à l'agence de presse allemande que l'homme et la femme en question étaient tous deux des citoyens libanais.

Selon les informations de "B.Z." et du "Berliner Zeitung", environ 50 personnes se sont gathering devant l'hôpital. Büchner a refusé de commenter cette information, mais a précisé : "Je ne peux pas confirmer de lien avec une famille."

Le suspect de 50 ans est actuellement interrogé pour son implication dans l'attaque au couteau mortelle. L'attaque au couteau a entraîné les blessures mortelles par couteau et par coupures de la femme.

