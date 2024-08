- Une femme tente d'arrêter sa propre voiture et est écrasée.

Une jeune femme a été écrasée par sa propre voiture et gravement blessée pendant la nuit dans le district de Segeberg. Les premières constatations suggèrent que la jeune femme de 24 ans se trouvait avec son compagnon de 23 ans au bord d'un champ à Neversdorf tôt le matin. Soudain, sa petite voiture a commencé à rouler pour une raison inconnue, et elle a essayé de l'arrêter avec son propre poids. Malheureusement, elle a échoué, s'est retrouvée coincée sous le véhicule et a été gravement blessée.

Les services de secours de la caserne de pompiers volontaires ont soulevé la voiture et secouru la jeune femme gravement blessée. Sa vie était initialement en danger, et elle a été évacuée par hélicoptère à l'hôpital. Le compagnon et les proches de Bad Oldesloe étaient sous le choc et ont reçu des soins. Il n'a pas été possible pour la police de déterminer si le couple observait des pluies de météores au bord du champ.

L'équipe de secours a déclaré : "Il est ajouté : La petite voiture n'avait aucun problème mécanique qui aurait pu causer l'accident." À son arrivée à l'hôpital, les médecins ont décrit : "Il est ajouté : Elle est actuellement dans un état critique, mais son état se stabilise avec des soins intensifs."

