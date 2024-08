- Une femme sur trois craint la nudité et les menaces en ligne

Insultes, doxxing, harcèlement sexuel et porno vengeance: de nouvelles formes de menace émergent sur Internet. Le cyberharcèlement est un problème mondial croissant: selon une enquête représentative, 50 % des jeunes adultes dans l'UE ont été confrontés à de la haine en ligne. La moitié des personnes âgées de 18 à 35 ans ont été personnellement touchées.

Les conséquences sont graves: "Vous êtes publiquement humilié, vous vous sentez embarrassé, et bien sûr, c'est stressant. Cela peut conduire à l'anxiété et à la dépression", déclare Josephine Ballon, avocate et PDG de HateAid. Cette organisation de défense des droits de l'homme dans le domaine numérique, ainsi que le Mouvement Landecker pour la justice numérique, soutien les victimes et a commandité l'enquête représentative.

Les femmes sont particulièrement incitées à se retirer des réseaux sociaux en raison de la peur des attaques. Une femme sur trois craint que des photos nues volées ou falsifiées ne finissent en ligne. La loi sur les services numériques (DSD), une nouvelle loi de l'UE, vise à créer plus de sécurité et de responsabilité en ligne.

Pour un reportage d'investigation, la journaliste de RTL Angelique Geray a étudié les forums dits d'exposition. Ces plateformes sont un lieu de violence numérique et de contenu dégradant. Des photos privées et des informations sur des femmes sont publiées sans leur consentement, souvent accompagnées d'appels à la violence horrifiants.

Les coins sombres du net: violence numérique

Ces forums favorisent un climat d'anonymat qui encourage les auteurs. Ils publient des photos prises en secret, souvent dans des situations qui semblent inoffensives, comme dans le jardin ou en sortant les poubelles. Ces images sont ensuite manipulées par d'autres utilisateurs et déformées en contenu obscène à l'aide d'IA. "Nous verrons encore plus de cas de violence numérique à l'avenir", met en garde Martin Rettenberger, criminologue et psychologue. C'est parce que de nouveaux programmes d'IA arrivent sur le marché toutes les semaines.

Les publications dans ces forums sont choquantes et souvent violentes. Un appel typique à l'action dit: "Faites ce que vous voulez avec elle. J'ai son adresse et je la partagerais."

Angelique Geray s'est fait passer pour une personne partageant les mêmes idées pour retrouver les auteurs. Elle a trouvé de nombreux posts en allemand détaillant comment les femmes sont observées, photographiées et exposées en ligne. Les auteurs exploitent leurs relations de confiance pour abuser de la confiance des femmes et violer leur vie privée. Les victimes sont généralement inconscientes de cet abus.

Le piège des deepfakes

Lena Vanille, née Lena Sohnle, est une streamer populaire avec plus de 300 000 abonnés. Ses fans regardent régulièrement ses sessions de jeu en ligne sur Twitch. Lena Vanille connaît les règles du net. Mais un jour, elle découvre que son visage a été utilisé pour des deepfakes pornographiques. "On m'a dit qu'il y a des deepfakes de moi", dit-elle à sa communauté d'une voix tremblante. "Ils sont sur des sites pornos, avec mon visage édité dessus. Mais ce n'est pas moi." Mais retirer ces vidéos du net est presque impossible.

Lena est choquée lorsqu'elle voit l'une des vidéos. Son visage bouge, ses expressions semblent réelles - mais le corps n'est pas le sien. Cette technologie peut transférer n'importe quel visage de manière convaincante sur le corps d'un étranger - avec une simple application. Une étude de 2023 montre que près de 96 % de tous les deepfakes vidéo sont pornographiques et ciblent principalement les femmes. "C'est juste fou", dit Lena. "Même si je n'ai jamais produit de contenu sexuel, je me retrouve soudainement dans un film porno."

L'angoisse et la honte que ressent Lena sont difficiles à décrire. "C'est comme si une partie de mon identité avait été volée", décrit-elle ses sentiments. Mais au lieu de se retirer, Lena décide de continuer à se battre pour sa place en ligne. Elle ne se taira pas et donne l'exemple contre cette forme de violence numérique.

Photographiée en secret par son propre neveu

Nina (nom changé), une femme de 37 ans de Thuringe, peut à peine croire ce qu'elle vient de découvrir. Son propre neveu a secrètement pris des photos d'elle et les a publiées en ligne. "C'est dégoûtant, pervers. Je pourrais vomir tout de suite", dit-elle en pleurant. Le jeune homme de 20 ans vole sa lingerie, la photographie avec des objets obscènes et publie les photos dans des forums d'exposition. "Je veux que ma tante de 37 ans soit exposée. Je veux qu'elle soit violée", écrit-il dans un post. "Je l'ai observée pendant des années et j'ai pris des photos en secret."

Malgré le choc, Nina a décidé de ne pas rester silencieuse et a porté plainte contre son neveu. "Il n'était jamais très bavard, plus solitaire. Mais ça? C'est au-delà de tout", dit-elle, incrédule. L'idée que quelqu'un de sa propre famille puisse la trahir et la humilier ainsi est insupportable.

Grâce à des enquêtes intensives, un mandat de perquisition a été exécuté à la maison des parents du neveu. Le jeune homme, qui travaille comme technicien en médecine d'urgence, suit désormais un traitement psychiatrique. "La famille est détruite", dit Nina. "C'est difficile à supporter que quelqu'un en qui j'avais confiance ait pu faire quelque chose d'aussi horrible."

Photos nues non sollicitées: "dickpics"

Mareile Höppner, présentatrice de RTL, reçoit des "dickpics" non sollicités depuis des années. Un homme continue de lui envoyer des photos de ses génitales. Dans une interview, elle confronte le coupable: "Je pensais que ce serait plus facile de te parler. Mais en fait, c'est assez difficile à écouter", dit-elle, visiblement mal à l'aise.

L'homme avoue que cela l'excite lorsque les femmes se moquent de ses photos. "Mon fétiche, c'est que la femme se moque et réagit négativement", explique-t-il. "Pas négativement dans le sens d'être dégoûtée, mais qu'elle rie de moi." Mareile met les choses au clair: "Recevoir des photos nues non sollicitées n'est pas drôle. C'est agaçant et humiliant." Sa détermination à s'opposer à ce harcèlement vise à encourager d'autres victimes à faire de même.

Sabine (nom modifié), une femme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est secrètement photographiée par un voisin. La journaliste Angelique Geray découvre des photos de Sabine et de ses deux filles prises à travers la fenêtre de leur maison mitoyenne sur un forum en ligne. "Je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de ça. C'est choquant et répugnant", déclare Sabine, qui n'avait jamais vu ce forum auparavant.

Sabine se sentait déjà harcelée par son voisin depuis un certain temps, mais l'ampleur de ces invasions numériques était nouvelle pour elle. "Il m'a photographiée quand je sortais les poubelles, quand ma fille montait dans la voiture, même quand j'étais assise dans le jardin. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un irait aussi loin."

Moments privés volés

Geray montre à Sabine les publications sur le forum Exposer où le suspect, son ancien voisin, sous le nom d'utilisateur "Strange_dude" et avec une photo de profil de ses organes génitaux, encourage les autres utilisateurs à créer des deepfakes à partir des images. "C'est indescriptible comment il a volé et affiché nos moments privés", dit Sabine.

De plus, le suspect a publié les vrais noms de Sabine et de ses filles, ainsi que d'autres photos révélant des détails sur l'endroit où vivent les femmes. "Il a mis notre sécurité en danger", dit Sabine.

Lorsque l'équipe de caméra se tient devant la maison du suspect, il invite même les journalistes. La journaliste Geray découvre une caméra près de la fenêtre à l'étage supérieur. Le voisin prétend ne rien savoir et dit : "C'est juste une coïncidence que je ne peux pas expliquer." La police enquête.

Doxing : données sur Internet

Ce qui se passe dans ces forums n'est pas seulement moralement condamnable, mais aussi illégal. La collecte et la distribution de données personnelles sans consentement s'appelle le doxing, ce qui est illégal en Allemagne.

Les données personnelles des victimes telles que les adresses, les numéros de téléphone et même les lieux de travail sont publiées. Le but est de harceler et d'intimider la victime hors ligne. Le seuil pour utiliser ces données est étonnamment bas. Les auteurs se cachent derrière l'anonymat d'Internet et sont souvent difficiles à attraper pour la police.

L'existence et l'activité dans ces forums Exposer soulignent l'urgence avec laquelle la violence numérique doit être abordée. Les histoires de Lena, Nina, Mareile et Sabine montrent que les victimes ne sont pas seules, et il est important de se lever contre cette forme de violence. Seul par des actions cohérentes et une prise de conscience peut-on contenir cette menace.

Le reportage d'investigation "Violence numérique : les femmes dans le viseur" d'Angelique Geray sera diffusé le 13 août à 22h35 sur RTL

Der stern fait partie de RTL Allemagne.

Les forums d'exposition contribuent à un climat d'anonymat qui encourage les auteurs à publier des photos prises en secret et à les manipuler à l'aide d'IA, ce qui entraîne plus de cas de violence numérique à l'avenir. Le climat du net peut être nocif, comme en témoignent les femmes qui se retirent des médias sociaux de peur des attaques et l'expérience de Lena Vanille avec des vidéos porno deepfake utilisant son visage.

