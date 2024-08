Une femme se réveille du coma et oublie le cancer.

Une patiente de 21 ans atteinte de cancer d'Angleterre oublie sa maladie dans le coma. Lorsqu'elle se réveille, les médecins doivent lui annoncer à nouveau la nouvelle. Mais la patiente trouve encore de l'espoir.

Leucémie myéloïde aigue : c'était le diagnostic que Kirah Line de Cambridge, en Angleterre, a reçu en juillet 2022, à l'âge de 21 ans. Lorsqu'elle a appris qu'elle avait un cancer du sang, elle était sous le choc. "Je n'arrivais pas à y croire. J'étais engourdie, tout était flou", a déclaré la jeune femme au journal britannique "Metro".

Mais elle a réussi à surmonter son choc et a immédiatement commencé la chimiothérapie, qu'elle a tolérée au début. "Au début, je pensais que je pouvais gérer ça, tout allait bien", se souvient Line. Mais au fil des mois, les effets secondaires sont apparus. Line a perdu ses cheveux, elle était dévastée : "Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir pendant longtemps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps."

Elle a également développé une septicémie, ce qui l'a conduite à être hospitalisée à Noël 2022. Là, les médecins lui ont dit qu'elle devrait être mise sous coma artificiel. "J'étais terrifiée. Et j'avais l'impression que le temps m'échappait parce que je n'avais pas eu le temps de parler à qui que ce soit auparavant", a déclaré Line. "Je me souviens avoir été maintenue sur le lit et qu'ils m'ont demandé si j'avais quelque chose à dire", à quoi Line a répondu : "Dites à ma mère que je l'aime."

Choc suivi de soulagement

Lorsque Line s'est réveillée trois semaines plus tard, elle se sentait completely calm and "like in a dream." Due to "delusions" during the artificial coma, she couldn't remember the reason for her hospital stay. "I was so confused. I was convinced that I had injured myself or drowned and that's why I was in the hospital."

She had also forgotten her cancer diagnosis, and so the terrible news had to be broken to her again. Initially, Line was angry and upset, but then she suddenly felt a sense of relief, as she now at least had an explanation.

Line describes the phase after the renewed diagnosis as a time "with ups and downs," during which she learned a lot about herself. She also experienced a form of kindness and care from the hospital staff that she had not known before.

"Je pensais que c'était fini"

Meanwhile, Line's values have improved, and her cancer symptoms have significantly decreased. The now 23-year-old has completed an apprenticeship and will start studying social work in September.

Despite the improvement, Line still gets regular check-ups and says: "I want to encourage everyone to pay attention to any symptoms and stand up for themselves." She advises other patients: "Stand up for yourself, hold onto hope, and use the support you get." When she woke up from the coma, she initially thought "that was it" and couldn't accept the constant encouragement like "you'll get better" from her family and friends. But now she knows that she wouldn't be here today without that emotional support.

