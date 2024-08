- Une femme sans abri attaquée par des chiens de berger

Une randonneuse avec deux chiens a été attaquée par des vaches près de Winklmoosalm et grièvement blessée. Selon la police frontalière bavaroise de Raubling, la femme de Thuringe et son compagnon ont traversé un pré avec leurs chiens en laisse lundi. "Malgré une distance importante du troupeau, l'une des vaches s'est sentie menacée par les chiens en laisse", a-t-on rapporté. La randonneuse de 38 ans a été renversée et piétinée par le troupeau qui suivait.

La femme blessée a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Traunstein. Les chiens et le compagnon de la femme ont réussi à se mettre en sécurité à temps et n'ont pas été blessés.

L'Association allemande de la montagne met en garde contre le fait que les vaches peuvent considérer les chiens comme une menace pour leurs veaux. Les randonneurs doivent traverser un pré rapidement et garder leur chien en laisse courte. "Si l'un des animaux en pâture s'apprête à attaquer, lâchez votre chien pour qu'il puisse s'enfuir."



