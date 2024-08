Une femme qui a jeté des insultes racistes sur un étudiant noir de l'Université du Kentucky plaide coupable après une médiation

Sophia Rosing a plaidé coupable dans le tribunal de la comté de Fayette à quatre chefs d'accusation d'agression au quatrième degré, un chef d'accusation de trouble de l'ordre et un chef d'accusation d'intoxication alcoolique, a déclaré son avocat, Fred Peters. Elle avait précédemment également été inculpée d'agression au troisième degré sur un officier de police ou un officier de probation, mais cette accusation de délit a été abandonnée dans le cadre de l'accord de plaidoyer, selon Peters.

Son avocat a déclaré à CNN que lors de la médiation de lundi, "les gens ont pu s'excuser et exprimer leurs sentiments face à face".

Kylah Spring, l'étudiante noire de l'Université du Kentucky qui avait subi l'agression et les insultes raciales de Rosing, a déclaré à CNN affilié WLEX : "Je lui ai dit qu'elle n'avait pas brisé mon esprit".

"C'était l'une des choses que j'ai dites la première fois que j'ai parlé de ce qui s'était passé, et cela sonne vrai aujourd'hui. J'ai dit qu'elle ne briserait pas mon esprit, et je suis heureux de pouvoir dire que ce n'est pas le cas, et j'ai pu lui dire ça en face, et cela a été très, très affirmant pour moi et ce dont j'avais besoin pour moi-même", a déclaré Spring, qui travaillait à la réception d'une résidence sur le campus lorsque l'incident s'est produit.

La procureure générale de la comté de Fayette, Kimberly Baird, a déclaré à CNN qu'elle avait recommandé une peine maximale de 12 mois pour les chefs d'accusation d'agression, telle que prévue par la loi, à purger Concurrentement; ainsi que 100 heures de service communautaire; et une amende de 25 $.

Baird a déclaré qu'elle avait été en pourparlers avec l'Université du Kentucky pour organiser une annonce publique de Rosing sur les dangers de la consommation d'alcool, que Kylah Spring avait suggéré aux procureurs lorsqu'ils ont été invités à proposer des idées de peine.

Le procès de Rosing est prévu pour le 17 octobre 2024 à 13 h, selon les dossiers du tribunal.

La vidéo de l'incident est devenue virale. Comme CNN l'a rapporté précédemment, Rosing - qui n'est plus étudiante à l'université - a été suspendue à titre intérimaire, mais a été ultérieurement interdite de manière permanente sur le campus, selon les responsables universitaires.

