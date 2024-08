- Une femme poussée devant un train - enquête contre deux garçons

Il y a environ un mois, une femme a été poussée sous un tram qui arrivait à Hannover, de nouveaux détails sur les suspects ont été révélés. L'enquête se concentre désormais sur deux garçons âgés de 13 et 14 ans, comme l'a annoncé le parquet. Ils sont soupçonnés de tentative de meurtre. Jusqu'à présent, le "Hannoversche Allgemeine Zeitung" avait rapporté qu'un complice présumé était également enquête. Le parquet n'a pas fourni plus d'informations sur l'état de l'enquête, invoquant la protection de l'enfance et les enquêtes en cours.

Selon les informations actuelles de la police criminelle, le soir du 5 juillet, deux femmes se sont disputées avec trois jeunes hommes. Deux des auteurs ont attaqué la femme de 56 ans, la faisant tomber à terre. Après d'autres coups de pied, la femme est tombée sur les rails. Des passants ont signalé au conducteur de tram de freiner, et il s'est arrêté avant que le tram ne heurte la femme. La femme de 56 ans a été grièvement blessée dans sa chute sur les rails. Les auteurs ont pu s'enfuir Initially.

La chute de la femme sur les rails a nécessité une intervention d'urgence des autorités et du personnel médical. En raison de la gravité de l'incident, l'enquête sur les actions des garçons a été classée comme une affaire urgente.

