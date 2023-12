Une femme poursuit un dentiste pour une visite qui, selon elle, comprenait 4 traitements de canal, 8 couronnes et 20 plombages.

Dans un procès civil intenté la semaine dernière contre le Dr Kevin Molldrem et Molldrem Family Dentistry devant le tribunal de district du comté de Hennepin, Kathleen Wilson affirme qu'elle a dû se rendre chez d'autres dentistes pour réparer le "travail négligent" de Molldrem, qui lui a causé des "blessures importantes", selon la plainte.

Mme Wilson affirme que M. Molldrem a posé huit couronnes, quatre canaux radiculaires et 20 obturations en une seule visite en juillet 2020.

Selon le procès, Molldrem a également fourni à Wilson une anesthésie "bien supérieure à (la) dose recommandée" et s'est engagé dans la "falsification des dossiers médicaux" concernant la quantité d'anesthésique administrée.

CNN a contacté Molldrem mais n'a pas eu de réponse.

L'avocat de Wilson, Nathaniel Weimer, a déclaré avoir engagé le Dr Avrum Goldstein, un dentiste qui fait partie de la faculté d'une université de Floride, en tant que témoin expert pour examiner les dossiers de Wilson, selon une déclaration sous serment.

Dans un rapport daté du 14 novembre, Goldstein a reconnu que le diagnostic de Molldrem, selon lequel "pratiquement toutes les dents" de la bouche de Wilson étaient cariées, était correct. Goldstein a déclaré que le traitement de Molldrem pour Wilson, cependant, était erroné.

Selon Goldstein, Wilson "nécessitait une réponse lente, réfléchie, prudente et mesurée à sa maladie" et "essayer de combler tous les trous de toutes les dents de sa bouche en une seule visite" n'était "pas humainement possible à réaliser".

Goldstein a noté dans son rapport que la quantité d'anesthésie utilisée par Molldrem sur Wilson était "largement supérieure à ce qui serait considéré comme sûr".

Goldstein a indiqué dans son rapport que la dose maximale d'anesthésique serait de 490 mg, mais que Molldrem a administré à Wilson 960 mg, citant les dossiers d'anesthésie de Molldrem.

"Il y a des quantités limitées d'anesthésique qui peuvent être administrées sur une période de 5 ou 6 heures, et dépasser cette quantité expose le patient à un risque de surdose d'anesthésique et à des effets potentiellement nocifs", a noté Goldstein dans son rapport.

CNN a contacté Goldstein, mais n'a pas encore reçu de réponse.

CNN a contacté l'Association dentaire américaine (ADA) pour savoir si un tel nombre de procédures devait être pratiqué lors d'une seule visite et quelles étaient ses recommandations habituelles pour ce type de situation.

L'ADA a déclaré que ses lignes directrices ne couvraient pas le dosage et a renvoyé CNN à la Société américaine des anesthésistes ou à la Société dentaire américaine d'anesthésiologie. CNN a interrogé ces groupes sur les doses maximales.

Mme Wilson, qui affirme avoir souffert de douleurs et d'embarras, réclame plus de 50 000 dollars de dommages et intérêts.

Selon les dossiers du tribunal, Molldrem a reçu une citation à comparaître le 20 décembre à son cabinet d'Eden Prairie. Le site Internet du cabinet indique que M. Molldrem est dentiste depuis 20 ans.

CNN a contacté Weimer, qui a déclaré qu'il préférait "ne pas commenter les litiges en cours".

