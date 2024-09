Une femme passionnée de skateboard s'identifie comme Avril Lavigne

Il y a environ deux décennies, la scène musicale a connu un changement notable avec l'arrivée d'Avril Lavigne, venue du Canada, qui a laissé sa marque. À l'âge de 17 ans, cette chanteuse de pop-punk au style distinctif, reconnaissable à ses pantalons amples, sa cravate et sa planche à roulette, attirait tous les regards. Aujourd'hui, elle célèbre son 40ème anniversaire.

L'année 2002 a été marquée pour les artistes féminines : Norah Jones enchantait le public avec ses interprétations de jazz smooth, Shania Twain dominait avec aisance le genre country-pop, et Christina Aguilera se démarquait avec "Stripped". Toutefois, au milieu de tout cela, une jeune femme canadienne aux longs cheveux droits et à la garde-robe oversize faisait son entrée sur la scène musicale avec son attitude brute et sa musique sans détour : Avril Lavigne.

Son premier album, "Let Go", sorti en 2002, a connu un grand succès, avec des singles tels que "Complicated", "Sk8er Boi" et "I'm with You". Vingt-deux ans plus tard, Lavigne fêtera son 40ème anniversaire le 27 septembre.

Le succès de Lavigne peut être attribué à ses mélodies contagieuses ainsi qu'à sa personnalité unique. Elle a été présentée au public comme une fille rebelle qui skie, portant des vêtements oversize, des cravates et tenant une planche à roulette. Sa musique, principalement axée sur l'amour, l'expression de soi et la quête de chez-soi, a résonné chez son jeune public. De plus, les médias ont toujours été attirés par les détails sensationnels de sa vie personnelle.

Une série de mariages et de divorces

Son premier mariage a été avec Deryck Whibley, le chanteur principal de Sum 41, un groupe connu pour son attitude punk crédible. Whibley a dû endurer des pancartes "Avril est agaçante" lors de ses concerts et des accusations de vente de genre. Malgré cela, ils se sont mariés en 2006, Whibley ayant 26 ans et Lavigne 21.

Dans une interview récente avec "GQ", Whibley a partagé son point de vue sur leur mariage, déclarant : "Je me sentais encore comme un adolescent de Toronto des banlieues à l'époque. Mais la presse canadienne a traité cela comme un mariage royal." Leur emploi du temps chargé a entraîné des tensions dans leur mariage, et ils ont finalement mis fin à leur relation après quatre ans.

Par la suite, Lavigne a eu une relation de deux ans avec le beau-frère de Kim Kardashian. Elle a ensuite épousé Chad Kroeger, le chanteur principal de Nickelback. Ils se sont mariés en été 2013, ayant collaboré sur de la musique l'année précédente.

Cependant, ce mariage n'a pas duré, et Lavigne a annoncé leur séparation sur Instagram deux ans plus tard : "Non seulement avons-nous créé des moments incroyables grâce au mariage, mais aussi grâce à la musique. Nous restons les meilleurs amis et le resterons pour toujours." En effet, ils continuent de travailler ensemble sur des projets musicaux.

Surmonter les défis de santé

La vie de Lavigne a été relativement calme ces derniers temps, ce qui peut être attribué à des raisons médicales. En 2014, elle a été diagnostiquée avec la maladie de Lyme, une infection qui peut affecter le système nerveux et les articulations. Pendant cette période, elle se sentait souvent fatiguée et trop faible même pour prendre une douche, comme elle l'a révélé plus tard à "People" magazine. "Je pensais que j'allais mourir. J'avais l'impression que toute la vie était drainée de moi", a-t-elle déclaré. Il lui a fallu cinq ans pour sortir son album de retour, "Head Above Water", et revenir sur le devant de la scène.

Aujourd'hui, Lavigne regarde en arrière sur sept albums studio et une tournée "Greatest Hits" récemment terminée. Elle a lancé trois parfums, commencé sa propre ligne de mode et reçu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood.

Après son dernier concert de tournée, Lavigne a publié une photo sur Instagram avec des milliers de fans, accompagnée d'une légende qui incarne sa résilience : "J'ai été sur la route pendant si longtemps dans ma vie", peut-on y lire, "mais à la fin de chaque tournée, je réalise à quel point c'est spécial, combien de personnes il faut pour rendre ma vision réalité - et à quel point j'ai hâte de la prochaine fois."

Au milieu de sa carrière musicale réussie, Avril Lavigne a

Lire aussi: