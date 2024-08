Une femme morte retrouvée enchevêtrée dans une machine à bagages à l'aéroport de Chicago.

Larry Langford, porte-parole du département des pompiers de Chicago, a déclaré que les pompiers avaient été appelés à l'aéroport aux alentours de 7h45 pour une personne coincée dans une machine servant à déplacer les bagages. Ils ont découvert une femme prise dans un système de convoyeur à bagages dans une salle de tri.

La police a indiqué qu'elle avait 57 ans, mais n'a pas révélé son nom.

La salle de tri n'était pas accessible au public, a déclaré Langford, et il n'est pas clair comment elle a pu y entrer. Scott Allen, porte-parole du département du Travail des États-Unis, a déclaré qu'un responsable de l'Administration de la sécurité et de la santé au travail s'était rendu sur les lieux et avait appris que la femme n'était pas employée de l'aéroport.

Les pompiers ont remis la scène à la police pour enquête, et Langford n'avait pas plus de détails. Le bureau de communication du département de police de Chicago a déclaré dans un e-mail à l'Associated Press que la femme avait été retrouvée sans connaissance et déclarée morte sur les lieux. Les détectives ont ouvert une enquête, a ajouté le bureau.

Le bureau de communication de la police a d'abord déclaré que la femme avait été découverte à 2h27, ce qui a créé de la confusion sur la raison pour laquelle les pompiers et les secours n'étaient pas arrivés pendant plus de cinq heures. Après avoir vérifié avec le département de police au sujet de la chronologie, Langford a déclaré avoir été informé que les images de surveillance montrent la femme entrant dans la salle de tri à 2h27.

Le bureau de communication a publié un deuxième communiqué jeudi après-midi indiquant que la vidéo de surveillance montre la femme entrant dans la pièce à 2h27. Elle a été découverte à 7h30, ce qui a entraîné un appel au 911.

La vidéo ne montre que la femme marchant et ne montre pas ce qui lui est arrivé.

Le porte-parole de la police Nathaniel Blackman a clarifié lors d'un entretien téléphonique avec l'Associated Press qu'il n'y avait personne pour surveiller les caméras de surveillance en temps réel et que les enquêteurs ont examiné la vidéo après la découverte du corps de la femme.

