- Une femme meurt dans une série d'accidents sur la route fédérale.

Une femme est décédée dans le district de Vorpommern-Rügen à la suite d'une série d'accidents. En quelques instants, plusieurs véhicules se sont percutés sur la route fédérale B105 près de Reinberg, entraînant la blessure de six autres personnes, dont deux gravement.

Selon les informations actuelles, une voiture avait dévié sur la voie opposée jeudi après-midi pour des raisons inconnues. Elle a d'abord heurté latéralement un camion, avant qu'un fourgon suivant ne percute le côté passager de la voiture. Une passagère de 76 ans dans la voiture a été grièvement blessée et est décédée.

Le camion endommagé et difficilement contrôlable a ensuite également atterri sur la voie opposée, percutant une autre voiture. Une autre voiture a également été légèrement endommagée par des débris volants.

La police n'a pas fourni plus de détails sur les blessés. Les dommages matériels estimés s'élèvent à 65 000 euros. La B105 a été complètement fermée pendant environ six heures. De nombreux véhicules de police et de secours ont été déployés - ainsi qu'un hélicoptère de secours et du personnel de cinq casernes de pompiers volontaires.

La mort de la femme dans Vorpommern-Rügen a été une conséquence tragique d'une série d'accidents. La chaîne d'événements a été déclenchée lorsqu'une voiture a dévié sur la voie opposée, entraînant plusieurs collisions.

