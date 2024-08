Une femme meurt dans un incendie près d' Athènes.

Incendie de forêt près d'Athènes : première victime enregistrée : le corps d'une femme estimée être âgée d'environ 60 ans est découvert dans une usine brûlée dans une banlieue de la capitale grecque. Les services d'urgence continuent de lutter contre les flammes, tandis que le gouvernement grec fait face à des pressions concernant sa gestion de l'incendie.

Les médias rapportent qu'une femme est morte dans les incendies de forêt dévastateurs dans les banlieues nord-est d'Athènes. Le corps de la femme d'environ 60 ans a été trouvé le matin dans une usine brûlée à Patima Halandriou, selon l'agence de presse nationale ANA. La municipalité d'environ 70 000 habitants a été partiellement évacuée lundi. Il s'agit probablement de la première victime de l'incendie qui fait rage dans les banlieues nord-est d'Athènes.

Entre-temps, des centaines de pompiers luttent contre l'incendie depuis trois jours, qui a éclaté dimanche après-midi dans la ville de Varnavas, à environ 35 kilomètres au nord-est de la capitale grecque. Porté par des vents forts, l'incendie s'est étendu en une ligne de flammes d'environ 30 kilomètres de large, avec des flammes jusqu'à 25 mètres de haut, selon la télévision publique ERT.

Selon les services d'incendie, environ 700 pompiers, 200 camions de pompiers et 9 avions ont été déployés mardi. Le porte-parole des services d'incendie, Costas Tsigkas, a annoncé les premiers succès dans la lutte contre l'incendie le matin sur ERT. Cependant, les conditions restent difficiles. "À partir de midi, il y aura du vent", a-t-il déclaré, "et à chaque heure qui passe, cela devient plus difficile". Des températures allant jusqu'à 38 degrés Celsius et des vents allant jusqu'à 39 kilomètres par heure sont prévues pour mardi à Athènes.

Soutien de plusieurs pays de l'UE

Depuis le début des incendies dimanche, au moins un pompier a subi de graves brûlures, et un autre a été hospitalisé pour des difficultés respiratoires, selon les services d'incendie. Le ministère de la Santé grec a rapporté que 66 personnes ont été traitées pour des blessures causées par l'incendie.

Several EU countries, as well as Turkey and Serbia, have sent support to help combat the fires in Greece. Under a 2001 EU mechanism, around 180 firefighters and 55 vehicles have been deployed from several countries. Around 90 firefighters came from southeastern France. Italy, the Czech Republic, and Romania also participated in the operation. Turkey announced on Monday evening that it would send two firefighting aircraft.

On Monday, the flames reached suburbs of the capital Athens, driving thousands of residents from several neighborhoods to flee. Several villages were evacuated. Meanwhile, the conservative Greek government has come under criticism in the press for its handling of the forest fire. "Enough is enough," headlined the centrist daily "Ta Nea". The liberal newspaper "Kathimerini" wrote that the "out-of-control" fire had left "massive destruction (and) open questions". "Evacuate Maximos," demanded the left-wing "Efsyn", referring to the prime minister's official residence.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis cut short his vacation and returned to the capital on Sunday. On Monday, he visited the Civil Protection Ministry, but has not yet made a statement about the fires.

According to the National Observatory, which was itself threatened by the flames, the fire has so far destroyed at least 10,000 hectares of land. The fires evoked memories in Greece of the 2018 disaster in the coastal town of Mati near Marathon, where 104 people died, some of them while fleeing the flames in their cars.

The devastating forest fires in the northeastern suburbs of Athens have claimed another life. The second victim was found in the affected area, specifically in a burned-out building in Patima Halandriou.

The EU, along with several other countries, has extended its support to Greece in their battle against the forest fires, sending firefighters and equipment to aid in the efforts.

