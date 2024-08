- Une femme meurt après s'être écrasée sur un arbre.

Une conductrice, une femme de 54 ans, a perdu le contrôle de son véhicule dans l'Haute-Bavière et a percuté de front un arbre, entraînant des blessures mortelles. Elle avait précédemment quitté la route près de Saaldorf-Surheim (district de Berchtesgadener Land) pour des raisons encore inconnues, selon un porte-parole de la police. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'incident, et la femme est décédée sur les lieux. Un enquêteur de la circulation déterminera la cause de l'accident.

Les autorités mènent une enquête approfondie pour déterminer la cause de l'accident de la circulation mortel dans lequel la femme a perdu le contrôle de son véhicule. Malgré l'absence d'autres véhicules, cet accident de la circulation a entraîné des dommages importants et des conséquences tragiques.

