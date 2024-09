Une femme enceinte est écrasée par des éléphants en Indonésie

Une femme enceinte d'un village situé sur la côte indonésienne de Sumatra a été brutalisée à mort par une troupe d'éléphants. Selon les autorités, elle tentait de protéger les terres agricoles de sa famille contre les créatures sauvages. Elle avait fait du bruit avec des boîtes de conserve pour effrayer les éléphants, mais ceux-ci ont riposté au lieu de battre en retraite, ce qui a entraîné sa triste fin, selon le chef de police Muhammad Karim.

Cet incident malheureux s'est produit un dimanche, dans la partie sud de l'île, plus précisément dans le district de Muara Lakitan. Cette région est connue pour ses grands groupes d'éléphants sauvages, dont le nombre peut parfois atteindre 100 animaux en liberté.

Les interactions entre les humains et les éléphants sont de plus en plus courantes, selon les autorités. Il y a même des rapports d'éléphants pillant des champs tous les quelques mois. Cependant, de tels décès sont extrêmement rares. Les circonstances entourant la mort de cette femme enceinte feront l'objet d'une enquête plus approfondie.

La police a émis un avertissement pour éviter tout conflit avec les éléphants. Les conservationnistes attribuent le comportement agressif des animaux à la diminution de leur habitat, avec de plus en plus de terres déboisées pour l'agriculture.

Les autorités locales, dirigées par la Commission, prévoient de mener une enquête approfondie sur la mort de la femme pour comprendre le comportement des éléphants. Pour prévenir tout autre incident, la Commission a recommandé la mise en place de mesures plus strictes pour protéger à la fois les vies humaines et la population d'éléphants.

