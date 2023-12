Une femme enceinte dans chacun de ses deux utérus donne naissance à des jumeaux

Après 20 heures de travail, Kelsey Hatcher a donné naissance à ses troisième et quatrième enfants, des jumeaux rares, mardi et mercredi de la semaine dernière, selon un communiqué de presse de l'hôpital de l'Université de l'Alabama à Birmingham.

Mme Hatcher a été provoquée à 39 semaines et, tout au long du travail, elle a bénéficié de deux fois plus de surveillance et de deux fois plus de dossiers, et s'est vu attribuer deux infirmières spécialisées dans le travail et l'accouchement, précise le communiqué.

Le bébé A, nommé Roxi, est né par voie vaginale à 19 h 45 le 19 décembre.

"Tout le monde dans la salle a applaudi à la naissance du premier bébé, mais il en restait un autre", a déclaré le Dr Shweta Patel, l'obstétricienne de Mme Hatcher, dans le communiqué de presse. "Kelsey travaillait essentiellement dans l'utérus gauche tout en subissant le processus post-partum dans l'utérus droit.

Tout en ayant des contractions avec le bébé B, Mme Hatcher allaitait déjà le bébé A, a précisé M. Patel.

Près de 10 heures plus tard, le bébé B, appelé Rebel, est né par césarienne à 6 h 10 le 20 décembre.

"Après un parcours aussi long et aussi fou, voir mes deux filles ensemble pour la première fois a eu une signification inouïe", a déclaré Mme Hatcher.

Selon les médecins, les filles sont techniquement des jumelles bien qu'elles aient eu deux dates de naissance différentes et qu'elles aient été placées dans deux utérus pendant la grossesse.

"Je pense qu'il est prudent d'appeler les filles des jumelles fraternelles", a déclaré Richard O. Davis, professeur à la division de médecine materno-fœtale de l'UAB et médecin qui a pris en charge la grossesse de Mme Hatcher.

"En fin de compte, il s'agissait de deux bébés dans le même ventre au même moment. Ils avaient simplement des appartements différents", a ajouté Mme Davis.

Des études de cas estiment que la probabilité d'une grossesse de ce type - une femme avec deux utérus portant un bébé dans chacun d'eux en même temps - est d'environ 1 sur 2 milliards dans la population générale, bien qu'il soit impossible de le savoir avec certitude avec un phénomène aussi peu fréquent.

"Jamais dans nos rêves les plus fous nous n'aurions pu planifier une grossesse et un accouchement comme celui-ci, mais l'objectif a toujours été d'amener nos deux petites filles en bonne santé dans ce monde en toute sécurité, et l'UAB nous a aidés à y parvenir", a déclaré M. Hatcher. Elles avaient toutes les deux leur propre maison et ont maintenant toutes les deux leur propre histoire de naissance".

Une découverte surprenante

Mme Hatcher, qui s'est entretenue avec CNN en début d'année, est née avec deux utérus, une condition appelée didelphie utérine.

Lors de sa première échographie, environ huit semaines après le début de sa grossesse, les choses ont pris une tournure inattendue. L'échographiste a rapidement trouvé le bébé et a dit à Mme Hatcher que tout semblait parfait. Le bébé était en bonne santé.

C'est alors que Mme Hatcher s'est souvenue de dire à la technicienne que son anatomie était un peu différente.

"Si vous passez l'échographie et que vous l'apercevez, ne pensez pas qu'il s'agit d'un hasard ou que quelque chose ne va pas. Il s'agit d'un utérus totalement différent", a déclaré Mme Hatcher.

Mme Hatcher raconte que l'échographiste l'a remerciée de l'avoir prévenue et lui a dit qu'elle jetterait un coup d'œil rapide au deuxième utérus pour s'assurer que tout allait bien.

Dès qu'elle a déplacé la sonde d'échographie de l'autre côté de mon ventre, j'ai dit : "Oh, mon Dieu ! Il y en a un autre".

Mme Hatcher n'a même pas eu besoin qu'on lui dise qu'il y avait un autre bébé. Elle a pu le constater elle-même.

"L'infirmière praticienne que j'ai rencontrée ce jour-là a été stupéfaite. Elle m'a dit : "Je ne sais même pas quelles sont les statistiques à ce sujet"", se souvient Mme Hatcher.

Mme Hatcher dit qu'elle a eu de la chance, d'une certaine manière, car certaines femmes atteintes de didelphie utérine n'ont qu'un seul utérus en état de marche, l'autre ne pouvant pas supporter une grossesse. Mais son dossier médical montre qu'elle a déjà porté des bébés dans ses deux utérus, mais jamais en même temps.

Cette anatomie inhabituelle a également entraîné une différence visuelle. Dans certaines positions, elle n'avait pas un seul baby bump, mais deux, dit-elle.

Lorsqu'elle s'allongeait dans son fauteuil le soir, "les filles se séparaient, presque, et vous pouviez voir clairement les deux utérus séparés, parce qu'il y avait un grand espace dans mon ventre où ils tombaient d'un côté ou de l'autre".

Les très, très grandes chances

Les probabilités sont ahurissantes. Environ 3,6 millions de bébés sont nés aux États-Unis l'année dernière, mais seulement 114 000 d'entre eux étaient des jumeaux, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

En d'autres termes, environ trois paires de jumeaux naissent pour 200 naissances vivantes, selon le CDC, et deux de ces paires sont susceptibles d'être fraternelles, ce qui signifie qu'elles proviennent de deux ovules fécondés distincts.

La maladie de Hatcher est également rare : Environ une femme sur 2 000 naît avec une didelphie utérine.

Pour qu'elle puisse tomber enceinte dans ses deux utérus en même temps, deux ovules ont dû être fécondés, un dans chaque utérus.

Comme la plupart des femmes, Hatcher a deux ovaires, les glandes qui stockent et libèrent les ovules. En règle générale, les ovaires libèrent des ovules à tour de rôle et en envoient un dans l'utérus à chaque cycle pour qu'il ait une chance d'être fécondé. Il arrive cependant qu'un ovaire libère plus d'un ovule par cycle, un phénomène appelé hyperovulation.

L'hyperovulation n'a pas fait l'objet de recherches approfondies, mais une étude menée en 2006 auprès de 500 femmes a révélé qu'environ 1 femme sur 5 était capable d'hyperovuler. Mais même pour ces femmes, l'hyperovulation ne se produit pas à chaque cycle. Lorsque c'est le cas, il arrive qu'un seul ovaire libère deux ovules. Plus rarement encore, les deux ovaires libèrent un seul ovule en même temps, ce qui s'est produit dans le cas de Mme Hatcher.

Mme Hatcher avait environ sept fois plus de chances de gagner le jackpot du Powerball et environ 131 000 fois plus de chances d'être frappée par la foudre à un moment ou à un autre de sa vie.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com