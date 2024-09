Une femme en Thaïlande libérée après avoir été étranglée pendant longtemps par un python

Une femme de 64 ans nommée Arom était en train de faire la vaisselle chez elle, située à la périphérie de Bangkok, lorsqu'elle a ressenti plusieurs morsures sur sa jambe. Elle a rapporté cela dans une vidéo enregistrée par la police, obtenue par CNN. "Le serpent a simplement bondi et m'a mordue", a-t-elle déclaré.

Le python s'est ensuite enroulé autour d'elle, la faisant tomber par terre. Pendant deux heures, elle a essayé de se libérer des spires du serpent qui se resserraient sans succès, selon la police.

Elle a crié à l'aide, mais personne n'a répondu au début. Ce n'est qu'après que l'un de ses voisins a entendu ses appels à l'aide et a cherché de l'aide auprès de la police.

À leur arrivée, les policiers étaient stupéfaits de trouver la femme attachée sur le sol, avec le python enroulé autour d'elle. "Le serpent était d'une taille monstrueuse", a déclaré le sergent-major de police Anusorn Wongmalee de la station de police de Phra Samut Chedi à Samut Prakan, une province située au sud de Bangkok.

La police a enregistré des images d'Arom assise par terre dans une petite pièce sombre, prise dans les spires du python autour de sa taille.

Il a fallu environ 30 minutes aux secouristes pour la libérer, après quoi elle a été conduite à l'hôpital pour être soignée, selon la police.

Le serpent a réussi à s'échapper après la libération, ont mentionné les policiers, ajoutant "Nous n'avons pas pu l'attraper".

La Thaïlande est le foyer de 250 espèces différentes de serpents, y compris trois types de pythons - réticulés, birman et sang, selon les parcs nationaux thaïlandais.

Les pythons eux-mêmes n'ont pas de venin, mais ils tuent par asphyxie. Ils s'enroulent autour de leur proie, resserrent leurs spires pour bloquer la circulation sanguine, puis consomment leur victime entière.

Le bureau de la sécurité nationale de la santé a rapporté qu'environ 12 000 personnes ont été traitées pour morsures de serpents venimeux et d'animaux l'année dernière. Pendant la même période, 26 personnes ont perdu la vie en raison de morsures de serpents, selon les registres officiels.

L'incident impliquant Arom n'est pas le premier incident lié aux serpents en Thaïlande à attirer l'attention internationale récemment. Auparavant, un homme a été mordu par un python aux testicules alors qu'il utilisait les toilettes.

Il a réussi à survivre en frappant le serpent avec une brosse de nettoyage avant de faire appel à un garde de sécurité pour l'aider à l'enlever, selon les médias locaux.

L'incident de python en Thaïlande a suscité des préoccupations dans le monde entier concernant la faune dangereuse en Asie. Despite Thailand being home to numerous snake species, including pythons, the World Health Organization reports over 1.8 million snakebites annually worldwide, with Asia contributing to a significant number of these cases.

