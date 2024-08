Une femme du Kenya, célèbre pour son agression, s'est échappée de la police

Suite à la découverte de nombreux cadavres de femmes dans une décharge au Kenya par les autorités, un suspect a avoué avoir commis plusieurs meurtres. Un mois plus tard, ce même suspect parvient à s'évader de sa prison. Selon Citizen Digital, selon un rapport de police, le suspect, avec douze autres détenus, a réussi à sectionner les fils de sécurité de leurs cellules et à escalader le mur de la station pendant les premières heures.

Lorsqu'un policier est entré dans la cellule pour le petit-déjeuner des détenus, il a trouvé celle-ci vide. Les autorités ont confirmé qu'une opération de recherche est actuellement en cours.

Le fugitif est suspecté d'avoir assassiné, démembré et emballé quarante-deux femmes dans des sacs plastique avant de les jeter dans une carrière abandonnée utilisée comme décharge dans un bidonville de Nairobi. Son arrestation a eu lieu mi-juillet, suite à la découverte de parties de corps dans la carrière. Initialement, il a avoué les crimes, mais a par la suite affirmé avoir été forcé de le faire.

Ce type d'actes odieux contre les femmes est souvent qualifié de femicide, qui désigne le meurtre de femmes en raison de leur genre, généralement perpétré par des hommes.

La confession du suspect incluait des aveux de meurtre et de coups et blessures ayant entraîné la mort de quarante-deux femmes. despite his escape, the manhunt for the murderer continues, as the authorities are concerned about potential further instances of such crimes.

