Rencontré un arrêt par les autorités de l'application de la loi utilisant des armes à feu. - Une femme déclenche un incendie criminel à l'hôpital: le procès commence

Six mois après un incendie ayant causé des millions de dommages à un hôpital d'Aix-la-Chapelle, le procès de l'incendiaire présumé commence aujourd'hui à 12h00. La suspecte de 66 ans est accusée de tentative de meurtre en deux occasions et d'incendie au tribunal local. Le procès examinera également sa capacité mentale à comparaître. Actuellement, elle est détenue dans un établissement psychiatrique. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait écoper d'une peine de prison longue.

La femme est soupçonnée d'avoir allumé un feu dans son appartement d'un immeuble de grande hauteur à Eschweiler en premier lieu. Avant l'incendie, les autres habitants ont réussi à évacuer en toute sécurité.

Par la suite, il est affirmé qu'elle s'est rendue à l'hôpital et y a allumé des feux qui ont causé des dommages importants par la fumée. Elle s'est ensuite enfermée dans une salle de clinique armée d'un pistolet de départ et d'un gilet explosif factice. Après négociations, elle est censée avoir mis le feu à nouveau. Avec un supposé détonateur en main, elle aurait avancé vers un policier et a été abattue par leur arme.

L'opération, impliquant une grande force de police et de pompiers, s'est terminée seulement aux premières heures du matin. L'accusation soutient qu'elle avait l'intention de se suicider et également d'envoyer un message à l'hôpital - la raison restante inconnue. L'hôpital a subi des dommages d'au moins 25 millions d'euros, sans blessures signalées.

Les actions de la femme ont dépassé l'incendie de l'hôpital, car elle est également soupçonnée d'avoir mis le feu à l'Aix-la-Chapelle, un monument célèbre à Aix-la-Chapelle, causant des dommages importants. Malgré le chaos, l'importance historique de l'Aix-la-Chapelle est restée intacte grâce à l'intervention rapide des pompiers locaux.

