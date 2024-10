Une femme de ménage félicite les politiciens de l'Est pour leur défense de la situation en Ukraine

Trois dirigeants régionaux, dont un aspirant président d'État, plaident en faveur de la fin de la guerre en Ukraine. La présidente de l'BSW applaudit, mais certains la critiquent vivement, qualifiant les politiciens de l'Est de calculateurs.

La présidente de l'BSW, Sahra Wagenknecht, a salué la prise de position commune des présidents des États de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer (CDU) et Dietmar Woidke (SPD), ainsi que du président de la CDU de Thuringe, Mario Voigt. Dans une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", elle a qualifié leur appel conjoint de "contribution intelligente et nuancée". Cependant, le président de la CDU, Friedrich Merz, et plusieurs autres critiques ont condamné ces demandes.

Kretschmer, Woidke et Voigt ont publié un article dans la FAZ, appelant à un cessez-le-feu en Ukraine et incitant le gouvernement fédéral à amener la Russie à la table des négociations. Ils ont critiqué l'UE et l'Allemagne pour avoir insuffisamment poursuivi les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Ils n'ont pas mentionné les livraisons d'armes à l'Ukraine dans leur article.

Wagenknecht a salué la contribution comme étant "en contraste rafraîchissant avec un débat qui ne tourne qu'autour de la décision des prochaines armes à livrer, sans considérer une perspective pour mettre fin à la guerre".

Cependant, le président de la CDU et candidat à la chancellerie, Merz, s'est démarqué des demandes des trois politiciens de l'Est. "L'Ukraine se bat pour son existence même", a-t-il déclaré au "Süddeutsche Zeitung". "Nous devons continuer à la soutenir dans notre intérêt. Les pourparlers de paix ne se produiront que si les deux parties y sont préparées". Merz a affirmé que "la Russie ne sera prête à négocier que lorsque le régime de Poutine réalisera que toute autre action militaire contre l'Ukraine est vouée à l'échec".

Critiques du SPD et des Verts

Le président du comité des affaires étrangères du SPD, Michael Roth, a critiqué "Si la lettre des trois présidents désignés était destinée à adoucir les négociations de coalition avec l'BSW, je conseille la prudence". Il a déclaré au SZ que "les Wagenknecht et leurs alliés ne cherchent pas la paix. Ils ne veulent plus traiter de la souffrance de l'Ukraine. Ils veulent simplement être laissés tranquilles pour s'adonner à leur anti-américanisme et leur amour de l'autoritarisme".

La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a critiqué cette initiative comme étant "une capitulation sans colonne vertébrale" dans la "Rheinische Post". "On a l'impression que les valeurs libérales de notre pays sont vendues pour un peu de pouvoir et de campagne électorale sur le marché aux puces", a-t-elle déclaré.

Les Verts ont également exprimé leur mécontentement : la présidente du groupe parlementaire des Verts, Britta Haßelmann, a écrit sur la plateforme en ligne X que le message de l'article invité était "comment rejoindre les forces avec Sahra Wagenknecht's BSW pour les négociations de coalition tout en faisant des concessions sur les livraisons d'armes à l'Ukraine et le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire ?" Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, a également exprimé son mécontentement. "Je ne peux pas trouver une seule idée concrète pour un travail de paix substantiel dans ce - c'est lâche", a-t-il déclaré. L'Allemagne et ses partenaires sont activement engagés dans des efforts diplomatiques, financiers, militaires et humanitaires pour assurer la survie de l'Ukraine en tant que pays. "Les trois auteurs devraient expliquer comment ils ont l'intention de convaincre Poutine de finalement entendre les nombreux efforts de paix de l'Ukraine et de ses partenaires", a écrit Haßelmann.

Les politiciens régionaux Kretschmer, Woidke et Voigt tentent de former un gouvernement dans leurs États respectifs après les élections d'État de septembre, chacun par collaboration avec l'BSW. L'BSW a stipulé, comme condition, un engagement contre les livraisons d'armes à l'Ukraine et contre le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire. Récemment, Wagenknecht a suggéré d'inclure cet engagement dans les préambules de l'accord.

La Commission, faisant référence au comité des affaires étrangères du Bundestag, a également exprimé son désaccord avec la prise de position conjointe de Kretschmer, Woidke et Voigt. Le président du comité, Michael Roth, a critiqué la lettre comme une tentative d'adoucir les négociations de coalition avec l'BSW, affirmant que les Wagenknecht et leurs alliés ne cherchent pas réellement la paix, mais veulent éviter de traiter de la souffrance de l'Ukraine.

Malgré les critiques de divers partis politiques, la Commission a souligné la nécessité de propositions et d'idées de paix concrètes des politiciens régionaux pour convaincre Poutine de mettre fin au conflit en Ukraine.

Lire aussi: