Une femme de 90 ans devient l'étudiante la plus âgée à terminer ses études à l'université du Texas du Nord

Minnie Payne, originaire de Caroline du Sud, a terminé son programme d'études interdisciplinaires en ligne en juillet, selon l'université.

Nous utilisons l'expression "apprenant tout au long de la vie", mais Minnie en est vraiment la preuve", a déclaré Billy Roessler, doyen adjoint des études supérieures à la Toulouse Graduate School de l'UNT, dans un communiqué de presse. M. Roessler a été le conseiller de Mme Payne pendant ses études.

"Sa persévérance à obtenir son diplôme à l'âge de 90 ans est impressionnante. Elle avait un but en terminant ce diplôme", a-t-il déclaré.

La nonagénaire et mère de deux enfants est montée sur scène lors de la cérémonie de remise des diplômes le 17 décembre à Denton, au Texas, escortée par son petit-fils, Payne Billings.

"J'ai pris les choses au jour le jour", a déclaré Mme Payne dans le communiqué.

Mme Payne, qui a fait des études axées sur l'écriture, a travaillé comme pigiste et rédactrice au fil des ans pour des publications à Dallas, Houston et dans d'autres régions du Texas.

"La plupart des écrivains écrivent parce qu'ils aiment ça. Moi, je le fais parce que j'aime ça", a déclaré M. Payne. "Je le fais parce que c'est thérapeutique. Je le fais parce que cela me donne quelque chose de constructif à faire".

Avant d'obtenir sa maîtrise, elle a obtenu en 2006 une licence en études générales à la Texas Woman's University.

Même si, à 90 ans, elle a déjà obtenu deux diplômes supérieurs, Mme Payne affirme qu'elle n'en a pas fini avec l'éducation.

"D'une manière ou d'une autre, je veux continuer à apprendre", dit-elle.

L'éducation précoce et la suite

Selon l'université, Mme Payne a grandi dans une "communauté textile appauvrie de Caroline du Sud". Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1950 et a fait un bref passage dans un collège avant de commencer à travailler comme employée de bureau dans une société immobilière, selon l'université.

En 1961, elle a épousé son défunt mari, Dale, et a travaillé à la Commission industrielle de Caroline du Sud en tant que sténographe judiciaire jusqu'à la naissance de ses enfants, précise le communiqué.

Après plusieurs années passées au foyer, elle a repris son travail d'enseignante remplaçante.

Sa famille a déménagé dans différents États avant de s'installer à Carrollton, au Texas, selon le communiqué. À l'âge de 68 ans, elle a pris sa retraite après 30 ans de carrière en tant que transcriptrice et spécialiste du traitement de texte et s'est inscrite à l'université Texas Woman's. Elle a également suivi des cours de journalisme et d'informatique. Elle a également suivi des cours de journalisme et un cours de commerce sur le campus de l'UNT dans le cadre de ses études de premier cycle.

"J'ai toujours travaillé avec les mots et j'ai toujours aimé écrire, c'est pourquoi je suis presque immédiatement retournée à l'école", dit-elle. "Je voulais m'améliorer.

Après avoir obtenu sa licence, Mme Payne est retournée à l'UNT pour obtenir une maîtrise en journalisme.

Elle est passée à un diplôme d'études interdisciplinaires lorsque plusieurs de ses cours en ligne ont commencé à être dispensés en personne, selon l'université.

Faire des études universitaires en tant qu'étudiante non traditionnelle n'a pas été facile, selon Mme Payne.

"J'ai vraiment dû étudier et j'ai passé de nombreuses nuits blanches", dit-elle. "Mais j'ai réussi.

Elle explique que la poursuite de son master lui a permis d'améliorer sa situation et celle de sa famille.

"J'améliorais ma vie", a déclaré Mme Payne. "Chaque jour, j'essaie de faire quelque chose pour améliorer ma vie et celle de ceux qui m'entourent.

L'étudiant le plus âgé à avoir reçu un diplôme à l'UNT a obtenu une maîtrise en éducation en 2009, à l'âge de 97 ans, environ 30 ans après avoir terminé ses derniers cours dans les années 1970, a déclaré un porte-parole de l'université à CNN.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com