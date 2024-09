- Une femme cause des blessures dans un bus en route pour une fête en ville, laissant six personnes indemnes mais en sécurité.

Suite à une violente altercation lors d'un festival urbain à Siegen ayant entraîné des incidents de coups de couteau, toutes les personnes concernées sont désormais en sécurité. Le parquet de Siegen et la police de Hagen ont publié un communiqué conjoint à ce sujet. Trois hommes, âgés de 19, 21 et 23 ans, ont subi des blessures graves lors de l'altercation qui a eu lieu vendredi soir.

Les enquêteurs examinent actuellement les détails et les circonstances du crime. L'incident s'est produit lorsqu'une femme a soudainement commencé à attaquer des personnes avec un couteau dans un bus destiné à transporter plus de 40 festivaliers. Au moins six individus ont été blessés - trois d'entre eux ayant subi des blessures graves.

La police a arrêté une suspecte de 32 ans peu après l'incident, selon les rapports policiers. Selon le "Siegener Zeitung", la femme est connue des forces de l'ordre, est de nationalité allemande et a un passé principalement lié à des infractions liées à la drogue. Il y a également des indices d'une possible maladie mentale. Un mandat d'arrêt a été délivré samedi contre elle pour tentative de meurtre. Les investigations supplémentaires sont confiées à une commission d'homicide.

Dans une tentative de mettre fin à toute accusation infondée, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a publié un communiqué sur le service X d'Internet : "À ce stade, nous tenons à clarifier : la suspecte de 32 ans est une femme allemande sans antécédents migratoires. Nous vous prions de vous abstenir de toute allégation non fondée et d'attaques malveillantes."

Le conducteur du bus a joué un rôle crucial en sauvant plusieurs passagers en arrêtant promptement le véhicule et en ouvrant les portes. Cela a permis aux passagers, y compris un groupe de filles, de sortir rapidement du bus et de chercher refuge dans une forêt voisine. Le quartier s'est retrouvé inondé de conducteurs bien intentionnés qui se sont arrêtés rapidement pour prêter main-forte.

Le festival de la ville de Siegen continue

Le maire de Siegen, Steffen Mues, a évoqué "une sensation de choc notable" qui a envahi lui et ses concitoyens suite à l'incident, mais le festival a nonetheless lieu comme prévu samedi à 11 heures avec un service ecuménique sur la place du château. Les organisateurs étaient confiants dans leur décision, déclarant qu'ils se fiaient à "l'évaluation de la situation de la police" selon la ville.

Les autorités ont affirmé qu'il n'y avait plus de menace : "Nous sommes actuellement en train de collecter des preuves sur les lieux du crime et d'interroger les témoins", a expliqué un porte-parole de la police samedi matin. Les détails de l'incident et la séquence des événements restent flous. Selon les rapports, il y a des indices d'une maladie mentale chez le suspect présumé. La police a initialement rapporté l'absence de signes de motif politique ou religieux.

Sur les six personnes blessées, deux ont été sorties de l'hôpital pendant la nuit, tandis qu'une femme est partie de son propre chef. Un porte-parole de la police a refusé de commenter l'état réel des survivants, qui provenaient du district de Siegen-Wittgenstein et avaient entre 16 et 30 ans.

La police a pris soin de 36 passagers dans une installation pendant la nuit, en présence à la fois de chapelains et de services d'urgence. Les individus qui se trouvaient sur le bus au moment de l'attaque ont été interrogés, tandis que les membres de la famille étaient également présents dans l'installation. Le bus en question transportait plus de 40 adultes, ainsi que quelques enfants qui ont été récupérés par leur mère.

Souvenirs de l'attaque de Solingen

Le maire Mues a loué les témoins oculaires et les premiers intervenants, les services d'urgence et les conseillers en crise suite à l'incident de Siegen. Le député fédéral pour Siegen-Wittgenstein, Laura Kraft, a exprimé sa sympathie envers les personnes blessées et a apporté "force aux proches et aux personnes touchées pendant ces moments difficiles". Cet incident a jeté "une ombre sur les festivités" à Siegen.

L'attaque a rappelé tristement l'incident qui s'est produit à Solingen une semaine plus tôt. Vendredi soir, un homme solitaire a attaqué au hasard des passants lors d'une célébration du 650e anniversaire de la ville, réussissant à s'échapper pendant la panique et le chaos qui ont suivi. Deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont tragiquement perdu la vie. Huit individus ont été blessés, quatre d'entre eux ayant subi des blessures graves. Le suspect présumé est actuellement en détention.

Malgré le festival de la ville de Siegen ébranlé par les récents événements, les organisateurs ont décidé de continuer comme prévu samedi à 11 heures, en organisant un service ecuménique sur la place du château. Cependant, suite à l'incident violent du festival de la ville, les autorités exhortent les participants à assister à l'événement avec prudence.

Lire aussi: