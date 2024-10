Une femme âgée n'atteint pas la finale de Miss Univers par une différence minime.

Une femme sud-coréenne âgée est venue tout près de se qualifier pour la finale de Miss Univers, mais a manqué l'étape éliminatoire. Choi Soon Hwa, 81 ans, a réussi à se qualifier pour les éliminatoires, mais a été battue par Han Ariel, une étudiante en mode de 22 ans, lors d'une compétition féroce opposant 32 candidates. Han Ariel représentera désormais la Corée du Sud lors de l'événement principal en novembre.

Les organisateurs de Miss Univers ont décidé d'abolir cette année la limite d'âge stricte, permettant aux femmes âgées de 18 à 28 ans de concourir. En Corée du Sud, la traditionnelle ronde en maillot de bain a également été supprimée. Si Choi Soon Hwa avait réussi à se qualifier pour les finales, elle aurait été de loin la candidate la plus âgée.

Choi Soon Hwa, infirmière à la retraite, a découvert sa passion pour le mannequinat à l'âge de 72 ans, inspirée par une patiente charmante. Elle a qualifié sa carrière de mannequin tardive de "joie et récompense d'une deuxième vie" dans un post Instagram. Elle a fait ses débuts à la Fashion Week de Séoul en 2018 et a depuis collaboré avec des magazines de mode renommés pour des séances photo.

Dans une interview accordée à CNN avant la compétition, Choi Soon Hwa a exprimé son rêve de se produire sur une scène étrangère. Elle avait visité le Japon, qui était le seul autre pays étranger qu'elle avait visité. Elle pensait que les organisateurs de Miss Univers Corée enseigneraient à la gagnante tout ce dont elle avait besoin pour exceller, et elle était prête pour le défi. Malgré son optimisme, Choi Soon Hwa ne se rendra pas au Mexique pour les finales.

Malgré son échec à se qualifier pour les finales de Miss Univers, elle a déjà fait preuve de ses compétences en matière de mannequinat lors de la Fashion Week de Séoul et a collaboré avec des magazines de mode, suggérant qu'elle pourrait potentiellement représenter le Mexique dans un événement similaire à l'avenir.

